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Кошерно! Главный раввин России прокомментировал отказ Моргенштерна от алкоголя 0 154

Lifenews
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Моргенштейн

Большинство крепких алкогольных напитков считаются кошерными, поэтому отказ рэпера Моргенштерна от алкоголя после принятия иудаизма не является обязательным религиозным требованием. Об этом сообщили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.

В раввинате пояснили, что последователь иудаизма самостоятельно определяет, какие продукты употреблять, а при возникновении вопросов может обратиться за разъяснениями к раввину. При этом большинство крепких спиртных напитков соответствует требованиям кашрута. Исключение составляют напитки с винными добавками, а также некоторые виды вина, для которых предусмотрены особые религиозные нормы.

Ранее сообщалось, что после принятия иудаизма Моргенштерн полностью изменил свой гастрольный райдер, исключив из него алкоголь и свинину, а также добавив хумус. До этого артист просил подготовить в гримерной 30 бутылок холодного пива, коньяк, вино и кальян.

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#алкоголь #религия #Моргенштерн #рэпер
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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