Лайма Вайкуле не скрывает: на пути к популярности решающую роль сыграли не только ее собственная настойчивость и огромная работоспособность, но и Раймонд Паулс. В программе «Разговоры nra.lv» певица рассказала, почему в свое время не могла отказать маэстро даже тогда, когда ее концертный график был переполнен.

Лайма Вайкуле признается, что профессию певицы поначалу вовсе не выбирала осознанно. Она не стремилась специально стать популярной — просто обстоятельства и люди, которых она встречала на своем пути, постепенно привели ее на большую сцену.

Одним из самых важных людей на этом пути, безусловно, стал Раймонд Паулс.

«Его музыка, по сути, меня и сформировала», — говорит Вайкуле. Она заметила закономерность: певцы, с которыми начинал работать маэстро, становились популярными.

«Это человек, благодаря которому появились все звезды Латвии. Все популярные певцы — со всеми работал Раймонд», — подчеркивает артистка.

Лайме Вайкуле трудно одним словом определить, кем был для нее Раймонд Паулс — учителем, наставником или опорой. По ее словам, в их сотрудничестве огромное значение имело уважение к маэстро и его имени.

Певица вспоминает время, когда уже выступала с различными ансамблями, много гастролировала и пела даже на стадионах. Именно тогда Паулс сообщил ей, что написал новые песни, и пригласил принять участие в своем концерте.

Хотя рабочий график Вайкуле в то время был чрезвычайно напряженным, а телефоны буквально разрывались от звонков, отказать маэстро она не смогла.

«Я подумала: как я могу отказать Раймонду? Как я вообще могу это сделать?» — вспоминает певица.

При этом свой успех Вайкуле связывает не только с музыкой Раймонда Паулса. Второй важнейшей составляющей она считает собственную настойчивость и готовность работать до полного изнеможения.

По словам артистки, репетиции в те годы могли продолжаться с полуночи до семи часов утра.

«Если уж что-то делаешь, то делай это изо всех сил, на которые способен», — подчеркивает Вайкуле.

Именно сочетание музыки Раймонда Паулса, уважения Вайкуле к маэстро и ее исключительной работоспособности помогло создать тот сценический образ и те песни, благодаря которым Лайму Вайкуле знают не только в Латвии, но и далеко за ее пределами.