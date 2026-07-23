Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Феномен: В Австралии родились одинаковые четверняшки — такой случай бывает раз на 15 миллионов беременностей 0 169

Lifenews
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Четверняшки

Фото: 9 News Australia.

Жительница Брисбена естественным путем зачала четырех идентичных девочек, которые развились из одной оплодотворенной яйцеклетки и делили одну плаценту. Врачи называют этот случай одним из самых редких в мире.

34-летняя жительница австралийского Брисбена Дженитар Наамоана родила четырех одинаковых дочерей — Эмили, Харриет, Алексу и Кэтрин. Девочки появились на свет путем кесарева сечения на сроке 28 недель и 4 дня в Королевской больнице Брисбена, передает ABC.

По словам врачей, беременность была чрезвычайно рискованной. Все четверо малышей развились из одной оплодотворенной яйцеклетки и делили одну плаценту — подобные случаи, по оценкам специалистов, происходят лишь один раз на 15 миллионов беременностей. В Австралии такого, возможно, не происходило никогда, а в мировой медицинской практике описаны лишь единичные примеры.

berem.jpg

Фото: 9 News Australia.

Несмотря на преждевременные роды, все новорожденные чувствуют себя хорошо и находятся в отделении интенсивной терапии для недоношенных детей. Вес каждой из девочек составил чуть более килограмма.

У супругов Наамоана уже было четверо детей, и они не планировали пополнение семьи. Во время операции в родильном зале работали около 20 специалистов, включая четыре отдельные бригады неонатологов — по одной для каждого ребенка.

berem_7.jpg

Фото: 9 News Australia.

Медики отмечают, что главным успехом стало то, что беременность удалось сохранить почти до 29 недель, а все четыре девочки родились живыми и без тяжелых осложнений. Впереди их ждет несколько недель под наблюдением врачей, однако прогнозы специалисты называют благоприятными.

Врачи считают эту беременность настоящим медицинским феноменом. Семья уже собирает средства на большой автомобиль и все необходимое для ухода сразу за четырьмя младенцами, а медики уверены, что у девочек хорошие шансы вырасти здоровыми.

×
Читайте нас также:
#Австралия #беременность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вайкуле и Паулс
Изображение к статье: Моргенштейн
Изображение к статье: Муравей
Изображение к статье: Алла Пугачева

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пленарное заседание Сейма.
Политика
Изображение к статье: Улица Царникавы
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Мэр Риги Клейнберг
Политика
1
Изображение к статье: черные тучи
Наша Латвия
Изображение к статье: Ратниекс
Политика
3
Изображение к статье: Запах
Люблю!
Изображение к статье: Пленарное заседание Сейма.
Политика
Изображение к статье: Улица Царникавы
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Мэр Риги Клейнберг
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео