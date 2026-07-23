Жительница Брисбена естественным путем зачала четырех идентичных девочек, которые развились из одной оплодотворенной яйцеклетки и делили одну плаценту. Врачи называют этот случай одним из самых редких в мире.

34-летняя жительница австралийского Брисбена Дженитар Наамоана родила четырех одинаковых дочерей — Эмили, Харриет, Алексу и Кэтрин. Девочки появились на свет путем кесарева сечения на сроке 28 недель и 4 дня в Королевской больнице Брисбена, передает ABC.

По словам врачей, беременность была чрезвычайно рискованной. Все четверо малышей развились из одной оплодотворенной яйцеклетки и делили одну плаценту — подобные случаи, по оценкам специалистов, происходят лишь один раз на 15 миллионов беременностей. В Австралии такого, возможно, не происходило никогда, а в мировой медицинской практике описаны лишь единичные примеры.

Фото: 9 News Australia.

Несмотря на преждевременные роды, все новорожденные чувствуют себя хорошо и находятся в отделении интенсивной терапии для недоношенных детей. Вес каждой из девочек составил чуть более килограмма.

У супругов Наамоана уже было четверо детей, и они не планировали пополнение семьи. Во время операции в родильном зале работали около 20 специалистов, включая четыре отдельные бригады неонатологов — по одной для каждого ребенка.

Фото: 9 News Australia.

Медики отмечают, что главным успехом стало то, что беременность удалось сохранить почти до 29 недель, а все четыре девочки родились живыми и без тяжелых осложнений. Впереди их ждет несколько недель под наблюдением врачей, однако прогнозы специалисты называют благоприятными.

Врачи считают эту беременность настоящим медицинским феноменом. Семья уже собирает средства на большой автомобиль и все необходимое для ухода сразу за четырьмя младенцами, а медики уверены, что у девочек хорошие шансы вырасти здоровыми.