Латвийский музыкант Интар Бусулис во время концерта Ленни Кравица в Хельсинки не упустил шанс спеть вместе с мировой звездой. Короткий музыкальный диалог завершился неожиданным комплиментом от американского рок-исполнителя.

Интар Бусулис посетил концерт Ленни Кравица в хельсинкской арене Veikkaus Arena и оказался в центре одного из самых ярких моментов вечера.

Музыкант стоял в первом ряду, когда во время выступления Кравиц направил микрофон в зал. Бусулис подхватил песню, чем сразу привлек внимание американского исполнителя.

Видео этого момента латвийский певец опубликовал в Instagram.

«Новый тренд или просто удача — не знаю… Но одно ясно: концерт Ленни был просто потрясающим», — написал Бусулис.

После короткого совместного исполнения Ленни Кравиц обратился к латвийскому артисту и сказал, что любит его, дав понять, что высоко оценил его вокал.

Для Интара Бусулиса эта встреча особенно символична. Музыкант давно признавался, что является большим поклонником Ленни Кравица, и даже назвал одного из своих сыновей в честь знаменитого рок-исполнителя.

Любопытно, что незадолго до этого похожая история произошла с другим латвийским музыкантом — Миксом Дукурсом. На концерте Кравица в Эстонии он также сумел спеть вместе с артистом.

Тогда Бусулис в комментариях шутливо написал, что в следующий раз настанет его очередь. Судя по опубликованному видео, обещание действительно сбылось.