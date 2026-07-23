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«Я тоже еле хожу»: проживающая в Латвии Божена Рынска поделилась впечатлениями о встрече в Юрмале с Аллой Пугачевой 0 980

Lifenews
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алла Пугачева
ФОТО: пресс-фото

Во время прогулки по Юрмале Алла Пугачева остановилась, чтобы познакомиться с пожилой таксой, недавно перенесшей операцию. Историей неожиданной встречи поделилась российская журналистка Божена Рынска.

Российская журналистка Божена Рынска рассказала в социальных сетях о случайной встрече с Аллой Пугачевой во время прогулки по побережью Юрмалы.

По ее словам, навстречу им шли Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой Галкиными. Внимание семьи привлекла пожилая такса по кличке Боня, которой после операции стало трудно ходить.

Как рассказала Рынска, первой к собаке подошла Лиза Галкина. Она поинтересовалась у хозяев, как зовут питомца и почему он так тяжело передвигается. Владельцы объяснили, что у Бони были проблемы со спиной и теперь ей тяжело ходить.

После этого к разговору присоединилась Алла Пугачева.

«Я тоже еле хожу, еле ноги волочу. Но ведь живу же. Пусть и она живет. И с удовольствием!» — сказала певица.

По словам Божены Рынски, хозяева собаки были искренне тронуты этими словами. Журналистка с улыбкой добавила, что теперь Боня «просто обязана жить с удовольствием», ведь трудно пренебречь таким пожеланием от Аллы Пугачевой.

При этом сама Рынска отметила, что в нынешнем сезоне Пугачева, несмотря на свои слова, выглядит значительно бодрее. По ее наблюдениям, артистка гуляет без трости и передвигается вполне уверенно.

Алла Пугачева уже много лет проводит летние месяцы в Юрмале, где ее нередко встречают местные жители и отдыхающие во время прогулок по морскому побережью.

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#Юрмала #Алла Пугачева #Латвия #журналист #социальные сети #знаменитости
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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