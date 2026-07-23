Жители французского департамента Уаза выиграли 13 миллионов евро в лотерее Lotto, сыграв числами, которые мужчина получил от своей матери незадолго до ее смерти, передает Entrevue.

По словам победителя, он много лет не изменял этой комбинации. В счастливом билете были указаны числа 13, 19, 24, 32, 43 и бонусное число 2 — именно их когда-то назвала ему мать. Эта комбинация оказалась выигрышной в розыгрыше, состоявшемся 6 июня.

Изначально главный приз составлял 10 миллионов евро, однако после нескольких тиражей без победителя джекпот вырос до 13 миллионов. В итоге единственный билет с полностью совпавшими номерами оказался у супругов из Уазы.

Пара предпочла сохранить анонимность. Известно лишь, что после выигрыша супруги планируют переехать в другой регион Франции, купить новый дом и начать новую жизнь. Кроме того, часть многомиллионного выигрыша они намерены направить на благотворительность.

Победители считают, что счастливые числа, оставленные матерью, стали для семьи не только памятью о близком человеке, но и принесли один из крупнейших лотерейных выигрышей года во Франции.