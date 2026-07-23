Как рижане 70 лет назад за границу ездили.

Разбирая семейные архивы, я нашел горизонтальную записную книжку в обложке коричневого дермантина, на которой было вытеснено: «Альбом для стихов». А на титульном листе: «Экскурсия в Польшу с 23 октября по 5 ноября 1956 г.». Путевой дневник, который вел мой дедушка, Николай Иванович Новохатский, главный бухгалтер «Латпотребсоюза» – республиканского объединения кооперативной торговли.

«Доверие к туристам – только декларация»

На границе, проходившей по реке Буг, возле знаменитой Брестской крепости, поезд осматривали советские и польские пограничники. «Знаки красные с гербом СССР и бело-красные с одноглавым польским орлом». Беспошлинно провозятся 1 радиоприемник, 1 фотоаппарат. Подходит польский поезд с вагонами 1-3 классов.

«Первые полоски, узкие ленточки земли. 6 домов – 6 стогов», – отмечает особенности сельского хозяйства Николай Иванович, выходец из Воронежской области. Масса лошадей – а автомобилей совсем нет.

Первая польская станция Седлец. «Выходим на польскую землю. Стоянка 10 минут. Идем в вокзал без гроша в кармане. Книжно-газетный киоск «Руха» – с сосками, штопорами, папиросами. 80 грошей нашлись у литовцев – и у нас польский еженедельник, посвященный 8-му пленуму, речь Гомулки и постановление пленума ЦК ПОРП о начале процесса великого исправления».

Исторический контекст: 8-й пленум ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии (состоявшийся 19–21 октября 1956 года) – поворотный момент в Польше, положивший начало «Польскому октябрю». Он ознаменовал отход от жесткого сталинизма и привел к власти Владислава Гомулку, который провозгласил «польский путь к социализму». Пленум проходил на фоне напряженного противостояния с советским руководством. Делегация во главе с Никитой Хрущевым прибыла в Варшаву 19 октября, угрожая вводом войск, однако Гомулке удалось убедить Москву, что эти реформы не угрожают советским интересам. В эти же дни в Венгрии шло вооруженное противостояние войскам СССР. «Напоминание об ужасах войны 1939-45 г.»

Латвийская группа проехала на французском автобусе местной туристической фирмы Orbis 2000 км по всей стране – по маршруту Варшава-Гданьск-Силезия-Краков-Закопане-Варшава. В столице ночью стояла темень, «но заметно новое строительство».

«Усилиями государств, всего народа с помощью Сов. Союза мертвый город превратился в оживленную бурлящую столицу Новой Польши. Почти все памятники старины, к которым так особенно пристрастны варшавяне, восстановлены. Дворцы, памятники и 63 костела!»

Каждый шестой житель города строитель, проложена магистраль Восток-Запад, с туннелем, поднялись 20 новых районов, самые крупные Миров, Муранов, Мокутов. Масса промышленных предприятий, 30 тысяч студентов. «Братское кладбище советских воинов в Варшаве. 22 тысячи могил советских офицеров и солдат. Величеств. обелиск на громад. лестнице-подходе. Гетто в Варшаве. Памятник погибшим 500 тысячам евреям в восстании 8.V.1943 г. Было 4 кв. км зданий, которые сравняли с землей. Еще пустырь с памятником».

В 1956 Гомулка имел всенародную популярность. Фото из архива автора.

Николай Иванович, отправившийся на войну 22 июня 1941 года, и участвовавший в первом удачном контрнаступлении Красной Армии под Ельней, был награжден Орденом Красной Звезды, медалями. Поэтому для относительно недавнего – всего 11 лет минуло – фронтовика, все связанное с войной было свято… «На улицах-тротуарах у стен крестики-цветы в память о расстрелянных фашистами. В Познани – памятник и братское кладбище у Цитадели, похоронено 6 тысяч наших солдат и офицеров. То же в Закопане. Освенцим – территория в 40 кв. км. Находилось в лагере одновременно по 480 тысяч чел. Колоссальный город бараков-блоков. Погибло и уничтожено 4 млн. человек – поляков, евреев, русских…»

Во время поездки в Польшу деду было 50 лет.

«Дворец науки и искусства в Варшаве»

Путешественники осмотрели только что открытый небоскреб – в стиле сталинских высоток Москвы. «Выставка живописи. Формализм. Модернизм. Пространственная композиция – скульптура премированный «Бегун» – эмблема олимпийских игр. Выставка тканей. Фото- и радиовыставки «Цейс» в Варшаве… Конгрессный зал на 2800 ч. с 8 линиями-языками и аппаратами, меняющими воздух».

В Познани туристы посещают оперу «Мадам Баттерфляй», в Гданьске их ведут в новый кинотеатр «Ленинград» на 1200 мест, фильм английский. «Чепуха», – резюмирует советский зритель.

«Побыть в кинотеатре – отдохнуть. Кресла мягкие – свободно, много места между рядами. Но в фойе курят – в уборную не гонят. Из 30 кинотеатров Варшавы только в 2-х наши фильмы – «Отелло» и «Неоконченная повесть». Во всех крупных городах есть клубы интернациональной дружбы. «Книжный магазин, читальня, кафе без хлеба». В культурной программе были как королевский замок Вавел в Кракове, так и музей Ленина в Закопане. «Зимняя столица. Десяток пансионатов. Первый снег и первые вылазки на лыжах. Снег и солнце – горы – прекрасно». «В Закопане видели живую русскую графиню… Брат имел большое поместье под Рязанью. Внуки очень хотят побывать в СССР».

«Народ одет аккуратно»

Опытный профессионал торговли, Николай Новохатский отмечал как взаимную вежливость панов и пани, так и то, что «хлеб возят в грязных фургонах, зато на каждой буханке N бригады, число (ярлычок)». «Яблоки, груши на лотках. Крупные универмаги в Варшаве, Познани, Кракове. Большое внимание витринам. Товаров много». При этом уровень жизни в послевоенной ПНР, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Средняя зарплата в 1956 году составляла 1118 злотых. Мясо же стоило 32 злотых кг, колбаса 40, сахар 14, часы 800, велосипед 2000, радио 3000. Разумеется, при таких ценах, все всегда имелось в свободной продаже! Карточки же были полностью отменены в 1953 году.

«Торговля водкой и вином по субботам (до 12) и воскресенье не производится. Как и в дни получки», – отмечал практический экономист из Риги. «90 грошей с бутылки уходят в пользу школ и детей». «Вино французское, спирт».

«Мы всегда с Советским Союзом»

Так при встрече с гостями говорили шахтеры Силезии. А вот сопровождающий Владек сообщил гостям, что в стране прошла «бескровная революция». На 15-м этаже высотки советского проекта, делегацию встречали пионеры: «Привет трудящимся Латвии!».

Особенно интересным было общение в Познани, где в июне 1956 года произошли массовые забастовки, жестко подавленные Войском Польским. «Встречи с кооператорами… «Мы всегда с 200 млн. – с СССР, мы не бунтовщики». Вместе с тем, поляк жаловался, что в материальном отношении «живет хуже, чем в 1950 году». На пенсию поляки выходят в 65 лет, польки в 60 (в СССР именно в 1956 году были установлены нормы на 5 лет меньше!)

А вот и побывали на выступлении самого лидера Народной Польши. «Сотни тысяч людей. Близость к Гомулке. Пение «Интернационала»… Призыв Гомулки к спокойствию: «Пора работать, меньше митинговать». Вечером студенческая манифестация. Лозунги: «Друзья, поможем полякам идти по польскому пути!»

Ну что тут добавишь, золотые слова – и для всякой страны.