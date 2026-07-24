Ночная и утренняя эрекция возникает без возбуждения, и многие воспринимают ее как должное. Вот только ее исчезновение сигнализирует о серьезных изменениях в мужском организме.

Уролог Леонид Боханов рассказал о знаках, которые таким образом пытается показать тело.

Оказалось, что во время быстрой фазы сна мужчины проходят через несколько таких эпизодов, потому что организм таким образом проверяет, что сосуды, нервы и гормоны в порядке, а также заодно снабжает ткани полового органа кислородом.

«Если утренние и ночные эрекции исчезают регулярно и надолго, это повод присмотреться к здоровью, — предупреждает Леонид Боханов. — За таким симптомом может стоять снижение тестостерона, проблемы с сосудами или апноэ сна — остановки дыхания, которые рвут глубокие фазы сна. На приемах мы видим мужчин, которые заметили, что утренние эрекции пропали, и вовремя пришли. Часто у них находят или дефицит тестостерона, или начальные проблемы с сосудами, которые проще скорректировать на раннем этапе».

Эксперт уточняет, что единичное утро без эрекции ничем не угрожает здоровью, ведь на нее влияют усталость, алкоголь накануне и недосып. Тревожным сигналом считается именно та ситуация, когда эрекция исчезает на несколько недель.

Уролог советует насторожиться мужчинам с лишним весом, храпом с остановками дыхания, снижением полового влечения и упадком сил. В этом случае Леонид советует проверить уровень тестостерона, сосуды и качество сна, не списывая все на возраст.

Так как утренняя эрекция считается индикатором мужского здоровья, ее долгое отсутствие стоит воспринимать как прямой сигнал от тела, которое просит обратить на себя внимание. Эксперт заверяет, что в таком случае гораздо более разумным решением будет визит к специалисту, чем ожидание каких-либо новых симптомов.