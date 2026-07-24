Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что делать, если пропала утренняя эрекция: ответ уролога 0 200

Lifenews
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: C бодрым утром!
ФОТО: Instagram

Ночная и утренняя эрекция возникает без возбуждения, и многие воспринимают ее как должное. Вот только ее исчезновение сигнализирует о серьезных изменениях в мужском организме.

Уролог Леонид Боханов рассказал о знаках, которые таким образом пытается показать тело.

Оказалось, что во время быстрой фазы сна мужчины проходят через несколько таких эпизодов, потому что организм таким образом проверяет, что сосуды, нервы и гормоны в порядке, а также заодно снабжает ткани полового органа кислородом.

«Если утренние и ночные эрекции исчезают регулярно и надолго, это повод присмотреться к здоровью, — предупреждает Леонид Боханов. — За таким симптомом может стоять снижение тестостерона, проблемы с сосудами или апноэ сна — остановки дыхания, которые рвут глубокие фазы сна. На приемах мы видим мужчин, которые заметили, что утренние эрекции пропали, и вовремя пришли. Часто у них находят или дефицит тестостерона, или начальные проблемы с сосудами, которые проще скорректировать на раннем этапе».

Эксперт уточняет, что единичное утро без эрекции ничем не угрожает здоровью, ведь на нее влияют усталость, алкоголь накануне и недосып. Тревожным сигналом считается именно та ситуация, когда эрекция исчезает на несколько недель.

Уролог советует насторожиться мужчинам с лишним весом, храпом с остановками дыхания, снижением полового влечения и упадком сил. В этом случае Леонид советует проверить уровень тестостерона, сосуды и качество сна, не списывая все на возраст.

Так как утренняя эрекция считается индикатором мужского здоровья, ее долгое отсутствие стоит воспринимать как прямой сигнал от тела, которое просит обратить на себя внимание. Эксперт заверяет, что в таком случае гораздо более разумным решением будет визит к специалисту, чем ожидание каких-либо новых симптомов.

×
Читайте нас также:
#сон #усталость #сосуды #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Алла Пугачева
Изображение к статье: Лотерея
Изображение к статье: Восстановленная Варшава, вдали сталинский небоскреб. Эксклюзив!
Изображение к статье: Вайкуле и Паулс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Святители Прокл и Иларий
Наша Латвия
Изображение к статье: Лебеди - это очень красиво, но...
Наша Латвия
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Летний туман
Наша Латвия
Изображение к статье: Вуди Харрельсон
Lifenews
Изображение к статье: Кто виновен в убытках airBaltic?
Наша Латвия
5
Изображение к статье: Святители Прокл и Иларий
Наша Латвия
Изображение к статье: Лебеди - это очень красиво, но...
Наша Латвия
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео