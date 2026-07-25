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Эстония приглашает на День открытых хуторов 0 63

Lifenews
Дата публикации: 25.07.2026
BNS
Изображение к статье: Эстонский хутор

В День открытых хуторов свои двери для посетителей откроют более 300 сельскохозяйственных предприятий.

Хотя основные мероприятия пройдут в субботу, большинство хуторов будут ждать гостей и в воскресенье. На фермах можно будет познакомиться с сельским хозяйством и производством продуктов питания, посмотреть на животных и технику, а также принять участие в мастер-классах и других мероприятиях.

Например, на экспериментальной ферме Мярья Эстонского университета естественных наук можно будет увидеть молочное стадо из почти 250 коров, попробовать йогурт из местного молока, купить парное молоко и даже подоить искусственное вымя.

Один из организаторов мероприятия, руководитель службы сельской сети Центра знаний сельской жизни (METK) Реве Ламбур, советует перед поездкой ознакомиться с программами хуторов, поскольку у каждого из них есть свои особенности и уникальные предложения.

Во избежание распространения болезней животных организаторы просят тех, кто вернулся из-за границы, выждать не менее 48 часов перед посещением хуторов. Также рекомендуется приезжать в чистой одежде и обуви, мыть руки после контакта с животными и оставить домашних питомцев дома.

День открытых хуторов — одно из самых популярных летних семейных мероприятий в Эстонии, ежегодно количество посещений превышает 200 000.

Со списком хуторов-участников и их программами можно ознакомиться на сайте avatudtalud.ee.

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#Эстония #сельское хозяйство #туризм
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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