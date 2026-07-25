Актер Юрий Лопарев, известный по десяткам ролей в кино и сериалах, скончался на 74-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. За свою жизнь ему пришлось пережить смерть жены и сына.

Юрий Лопарев посвятил кинематографу почти всю жизнь. Впервые он появился на экране еще ребенком — в 1959 году снялся в военной драме «Жажда». Позже сыграл в фильмах «Про Красную Шапочку», «Узник замка Иф», «Матрос Железняк», «Всадник» и других.

Широкому зрителю актер запомнился благодаря ролям в популярных телесериалах 2000-х. Хотя ему чаще доставались эпизодические персонажи, зрители отмечали, что они всегда были яркими и запоминающимися. Лопарев снимался в сериалах «Ликвидация», «Глухарь», а также в фильмах «Завод» и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Личная жизнь актера была омрачена тяжелыми утратами. В 2008 году после продолжительной болезни умерла его жена. Позже Лопарев потерял и сына, который сумел справиться с наркотической зависимостью, однако последствия подорвали его здоровье.

Поклонники и коллеги выражают соболезнования, вспоминая Юрия Лопарева как талантливого актера, умевшего сделать запоминающейся даже небольшую роль.

Юрий Лопарев оставил после себя десятки работ в кино и на телевидении. Зрители будут помнить его по ярким ролям второго плана, которые нередко становились украшением известных фильмов и сериалов.