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Вы что, в зоопарке? - Поведение людей рядом с Аллой Пугачёвой вызвало тошноту... Или это любовь? 3 495

Lifenews
Дата публикации: 25.07.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Алла Пугачева и Максим Галкин на концерте в Юрмале

Об этом свидетельствует и видео, опубликованное Роберто Мелони в “Threads”. На нём видно, как звезда российской эстрады Алла Пугачёва, сидя с мужем Максимом Галкиным, получает чрезмерное, даже наглое внимание от окружающих, пишет Nasha.lv со ссылкой на LA.lv.

Под видео Мелони пишет: “Глядя на это видео, я испытываю отвращение к этим людям, которым не хватает вежливости и уважения. Они думают, что находятся в зоопарке и снимают экзотических животных? Неужели они не способны проявить хотя бы каплю приличия?”

И в комментариях не обошлось без мнений. Большинство соглашается с Мелони и считает, что такое поведение недопустимо. Вот взгляд на самые яркие мнения:

“Просто ужасно. Даже видя, что стоит охранник и всем вежливо отказывает, всё равно лезут. А про снимающих вообще no comments. Дебилы.”

“Кошмар, что я только что увидел. Это так больно. И что эти люди будут делать с фотографией её затылка? Выложат в IG story для своих трёх подписчиков, чтобы показать? И кому это вообще интересно?! В наше время в интернете можно найти фото своего кумира в хорошем качестве, распечатать на футболке, кружке или даже обоях и смотреть весь день. Какого чёрта нужно так навязываться людям, совершенно неважно каким? Мне тоже ужасно стыдно за них.”

“Одним словом — стыд за других.”

“А потом удивляются, что многие известные в обществе люди выбирают частные самолёты и другие неэкономичные и неадекватно дорогие решения для повседневных вещей. Потому что общество — это просто невоспитанная стая зверей, которая считает, что если когда-то видела тебя в газете или по ТВ, то ты — “собственность” общества и обязан раскрываться перед любым идиотом, который хочет “часть тебя”.”

“Совать эти телефоны под нос с мыслью, что снимается сенсационное видео, — это что-то исключительно отвратительное.”

“Бомжи мозга. Фу.”

А может быть это проявление любви?

Большое внимание певица получила вчера, 24 июля, находясь в концертном зале “Дзинтари”, где был открыт международный музыкальный фестиваль “Laima Rendezvous Jūrmala”.

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#звезды #социальные сети #этикет
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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