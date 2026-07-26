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Вот, что народная артистка Татьяна Васильева почерпнула из журнала «Свиноводство» 0 452

Lifenews
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Татьяна Васильева

Народную артистку Татьяну Васильеву зрители полюбили после фильмов «Самая обаятельная и привлекательная», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Дуэнья» и других. А вот сама артистка, по её признанию, себя не любила совершенно.

– Я рождена очень пугливой, застенчивой – до болезненности. Жутко стеснялась себя, потому что всегда была выше всех, толще всех. Это сейчас я взяла себя в руки. А тогда… Просто огромной была. Никогда не выглядела на свой возраст: лет в 16 мне можно было дать все 45.

Я мечтала о росте 160 сантиметров, а была – 180 сантиметров…

В своё время из меня готовили баскетболистку. Я очень не любила тренера, потому что услышала, как он сказал моей маме: «Таня должна ходить заниматься, потому что благодаря тренировкам она быстрее будет расти». Боже, ещё расти! Из-за меня и так домов не видно!

Когда уже училась в Школе-студии МХАТ, я пришла к ректору Радомысленскому. И – представляете, идиотизм какой! – говорю: «Вениамин Захарович, я прочитала в журнале «Свиноводство», что есть такие таблетки, которые не дают расти. Правда, их дают свиньям, чтобы они шли вширь, а не в длину. Вы могли бы узнать для меня про эти таблетки?» Он на меня посмотрел соответствующе и сказал: «Детка, иди на лекцию». Когда я пришла в Театр сатиры, все партнёры были ниже меня…

Я не люблю сниматься в кино – на съёмках очень устаю. А вот в театре на спектаклях не устаю никогда. Вам расскажут многие артисты: приходишь с головной болью, с давлением – уходишь совершенно здоровый. Сцена реально лечит.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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