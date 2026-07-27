Котята из одного помета могут быть лишь единоутробными братьями и сестрами, а внешне оказаться совсем разными. Ветеринар объяснил, как это происходит.

Семейные отношения в мире кошек удивительны. Двое котят, рожденных в один день, могут быть от одной мамы, но от разных пап.

Как такое возможно и не опасно ли это для будущего потомства? Рассказывает ветеринар Лидия Лисичкина:

Кошка действительно может вынашивать помет от нескольких самцов. В ветеринарной репродуктологии это называется суперфекундация.

В основе лежит особенность овуляции у кошек. Эти животные — индуцированные овуляторы с рефлекторным выбросом ЛГ (лютеинизирующего гормона).

Что это значит, если объяснять более простым языком? У кошек выход зрелой яйцеклетки из яичника (овуляция) происходит не сам по себе по календарю, а только в ответ на спаривание. У них нет менструального цикла, как у людей или обезъян.

Есть несколько факторов, при которых кошка может родить детей от разных пап.

Полицикличность течки

Если кошка не забеременела, интереструс (то есть пауза между течками) длится в среднем 8–10 дней. Но в пик брачного сезона овуляция может происходить волнами.

Множественная овуляция

В ответ на половой акт и вагинальную стимуляцию происходит выброс ЛГ, и через 24–48 часов наступает овуляция нескольких ооцитов — женских половых клеток. И овуляция не всегда синхронна для всех фолликулов. Если простыми словами, в яичниках созревает сразу несколько «домиков» для яйцеклеток (фолликулов), но развиваются они с разной скоростью.

Жизнеспособность спермы и ооцитов

Сперма после спаривания сохраняет фертильность до 24–48 часов, а по некоторым данным, дольше. Ооциты после овуляции жизнеспособны около 24 часов.

Временное окно

Если вязка с первым котом произошла, запустился каскад овуляции, но часть фолликулов еще не разорвалась. Если в течение последующих 24–48 часов происходит спаривание с другим самцом, ооциты от второй волны овуляции могут быть оплодотворены спермой второго кота.

Чтобы такое могло случиться, кошка должна иметь доступ к разным самцам в течение 24-72 часов. Это значит, что она или живет на улице, или проживает в доме с некастрированными котами, или находится на самовыгуле и сама может найти партнера.

Последствия и риски

Для плодов принципиальной разницы в сроках гестации нет — разница в возрасте эмбрионов обычно не превышает 1–3 суток. Поэтому физиологически беременность протекает как обычно.

Зато котята от разных пап могут радикально отличаться по окрасу, длине шерсти, группе крови. Это классический случай, когда от дворовой кошки рождаются одновременно котята британского типа, ориентального и обычные полосатые.

Однако есть риск самого опасного последствия. Если у котят от отца А группа крови А (доминант), а у котят от отца В — группа В и они рождены от матери с группой В, то котята с группой А получат с молозивом антитела anti-A и погибнут в первые дни жизни.

При разноотцовости в одном помете могут одновременно быть котята группы А (в зоне риска) и группы В (в безопасности).

Забеременеть повторно

Существует у кошек также явление суперфетации. Это оплодотворение и имплантация новой яйцеклетки на фоне уже развивающейся беременности.

В норме у кошки после имплантации плода и формирования желтых тел беременности прогестероновый фон блокирует эстральное поведение и овуляцию. То есть забеременеть еще раз во время беременности животное не может.

Суперфетация возможна только при сбое этого механизма. Например, так происходит на фоне гормонального сбоя.

Желтые тела — это временные железы внутренней секреции, образующиеся в яичниках кошки сразу после овуляции. Их главная задача — вырабатывать прогестерон, который подготавливает матку к имплантации эмбрионов и поддерживает беременность в первые недели.

Если прогестерона слишком мало, на фоне беременной матки (15–25 день) в яичниках созревают новые фолликулы, затем происходит овуляция.

У некоторых кошек, особенно живущих группами, или при синдроме поликистозных яичников возможна спонтанная овуляция без садки, то есть без полового акта или механического стимулирования.

Кесарево для кошек

Суперфестация может быть очень опасна. Если вторая партия плодов младше первой на 3-5 недель, их разница в сроке может привести к печальным последствиям.

Если вторая партия не успевает развиться к моменту родов первой, то матка начинает изгонять доношенных котят. При этом шейка матки открывается, и происходит выкидыш недоношенных. Либо, что хуже, они остаются в матке и мумифицируются, и это очень опасно для здоровья кошки.

В самом худшем случае весь помет может погибнуть.

Поэтому, когда ветеринар на УЗИ видит плоды с большой разницей в сроке, он будет рекомендовать кесарево сечение на сроке доношенности старшей партии плодов с удалением недоношенных. Естественные роды в этом случае практически гарантированно приведут к тяжелым осложнениям.