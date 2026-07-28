Уже много лет журналисты пишут: Наталия Белохвостикова, которой только что исполнилось 75 лет, стала затворницей. Это клише закрепилось за актрисой. Хотя затворницей в прямом смысле её назвать сложно.

Она ходит по театрам часто в компании дочери - Натальи Наумовой. Заглядывает в ресторанчики и кафе, как раз недавно отметила там день рождения приемного сына Кирилла, ему исполнилось 22 года.

В зрелом возрасте Наталия Николаевна и её муж известный режиссер Владимир Наумов (Владимира Наумовича не стало в 2021 году) взяли на воспитание из детского дома четырехлетнего мальчика. Были в подмосковном детдоме на творческой встрече, после которой к ним подошел щупленький мальчик с выразительными глазами и попросил привезти ему... нательный крестик. Мальчика звали Кирюша. Надо отметить, что Наталия Николаевна – очень воцерковленный человек, хоть и родилась, скорее всего, в нерелигиозной семье советского кадрового дипломата Николая Белохвостикова, чрезвычайного и полномочного посла СССР в Швеции, Великобритании, Канаде. Просьба маленького Кирюши её тронула. Она не только подарила мальчику нательный крестик, но спустя время они с мужем решили мальчика усыновить. Так в семье появился приемный ребенок, который уже вырос и даже выучился на юриста.

Об этом Наталия Николаевна рассказывает на своей страничке в соцсети. Делится с подписчиками радостями и горестями. В апреле она написала, что в семье случилось горе - умер сын Владимира Наумова от первого брака (с актрисой Эльзой Леждей) – Алексей Наумов. Так что Наталия Белохвостикова не затворница. Просто не любит общаться с прессой. Что не мешает нам её любить за прекрасные роли в кино. Давайте их вспомним.

Её кинодебют был негромким, но судьбоносным. В 14 лет Белохвостикова снялась в небольшой роли у режиссёра Марка Донского в картине «Сердце матери», рассказывающем о Марии Ульяновой, матери Ленина. Съемки проходили в Стокгольме, куда Наташа приехала на каникулы к родителям. Её отец тогда был послом СССР в Швеции. Снялась в эпизоде, но этот эпизод определил судьбу.

Уже в Москве на киностудии им.Горького Наташа Белохвостикова встретила знаменитого режиссера Сергея Герасимова, который увидел в милой школьнице будущую актрису. Предложил ей учиться на своем курсе во ВГИКе. Принял без вступительных экзаменов. Без аттестата о среднем образовании (Наташа только перешла в десятый класс, впоследствии школу окончила экстерном). Это был знаменитый курс «четырёх Наташ». Вместе с Белохвостиковой учились ещё три Наташи - Аринбасарова, Бондарчук и Гвоздикова. Белохвостикова младше всех, ей было всего 16.

Мужская часть курса не менее яркая: два красавца - Николай Ерёменко и Талгат Нигматулин, по которым сходили с ума студентки ВГИКа. Позже Ерёменко и Нигматулин вместе снимутся в культовом советском боевике «Пираты ХХ века». Один сыграет бандита, другой – положительного супермена-механика корабля. Ещё с ними на курсе учился Вадим Спиридонов, сыгравший немало ролей в сибирских телесагах.

На третьем курсе Наталия Белохвостикова снялась у своего мастера Сергея Герасимова в фильме «У озера». Сыграла главную роль Лены Барминой. В этом же фильме снимались Николай Ерёменко и Вадим Спиридонов. Но из них только Белохвостикова получила Государственную премию СССР. И стала самым молодым (в 20 лет) лауреатом Госпремии в истории отечественного кинематографа.

С Николаем Еременко она встретится спустя несколько лет на съемках пятисерийного фильма Сергея Герасимова «Красное и черное». Он сыграет красавца Жульена Сореля, в которого страстно влюблены две женщины – госпожа де Реналь и Матильда де ля Моль. Их играли однокурсницы - Наталья Бондарчук и Белохвостикова. Говорят, что и в жизни Ерёменко был немного влюблен в Белохвостикову. А вот, кто её любил страстно и пылко - это Вадим Спиридонов. Она же была со всеми приветлива и мила, но не более.

Белохвостикова сыграла немало главных ролей: донну Анну в фильме режиссера Михаила Швейцера в «Маленьких трагедиях», английскую королеву Анну в «Стакане воды» у Юлия Карасика, трогательную учительницу музыки в военной мелодраме Альберта Мкртчяна «Законный брак», у Светланы Дружининой - в музыкальной комедии «Принцесса цирка». Но самые яркие свои роли всё-таки сыграла в фильмах своего мужа режиссера Владимира Наумова.

Они встретились, когда ему было сильно за сорок. Он был известным режиссером. Белохвостиковой чуть больше 20. И она - начинающая актриса. Вместе летели на кинофестиваль в Югославию. Наумов представлял их с Аловым фильм «Бег». Рядом в салоне самолета сидела молоденькая Белохвостикова, которая только что получила Госпремию за главную роль в фильме «У озера». Эта встреча в облаках оказалась судьбоносной. У Белохвостиковой и Наумова был счастливый брак, который длился почти полвека. Это был и замечательный творческий союз. Наталия Белохвостикова сыграла главные роли в фильмах Наумова и его соавтора Александра Алова - в «Легенде о Тиле», «Тегеране-43», «Береге», «Выборе»… В политическом детективе «Тегеран-43» с Белохвостиковой снимался Ален Делон, легенда мирового кино. Говорят, и Делон был влюблен в прекрасную Наталию. Но она это не подтверждает, хотя и не опровергает. Лишь загадочно улыбается…