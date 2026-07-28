Исполнилось 90 лет со дня рождения артиста балета Мариса Лиепы.
Может быть, вы об этом не знали, но Марис Лиепа был первым мужем Майи Плисецкой. Она не говорила публично об этом браке, и более того, сам его факт категорически отрицала.
Но, к сожалению, письма хранят все, если вовремя их не сжечь. В молодости Плисецкая писала своей подруге, рижской балерине Пальмире Строгановой: «Я оформила развод с Марисом и на следующий же день получила письмо от его матери, в котором она просит меня вернуть ей кольцо, которое с её согласия подарил мне Марис. Вот в таких моментах и показывают люди своё лицо...»
Этот эпизод из жизни Плисецкой и Лиепы биографам приходилось реконструировать с большим трудом. Но, судя по всему, она была сильно в него влюблена и восхищалась им как артистом. В середине 50-х она должна была лететь на гастроли в Венгрию, ее партнер заболел, она сама предложила взять вместо него Мариса Лиепу. Латвийский минкульт не хотел его отпускать из Риги, догадываясь, что после успеха в Москве и за границей он в Прибалтику уже не вернется. Но были вынуждены отпустить. И существует версия, что именно перед этими гастролями Марис и Майя и сбегали в ЗАГС, оформив там отношения: вероятно, супругам было легче улететь за границу вдвоем (правда, в КГБ традиционно боялись, что, улетев вместе, они могут вместе там и остаться, - но Венгрия все же была соцстраной...)
В Будапеште Лиепу ждала драма: он сильно растянул ногу на репетициях. И все-таки выступил с Плисецкой, превозмогая боль: не мог сорвать гастроли. Потом вспоминал: «По-моему, я впервые почувствовал, что потребность перебороть себя рождает колоссальный внутренний подъём. А улыбка, скрывающая гримасу боли, намного ценнее беспечной улыбки радости…»
Брак с Плисецкой длился совсем недолго. Они разбежались. Говорят, что Лиепа с Майей Михайловной «дали друг другу джентльменское обещание: в публичных выступлениях этой темы не касаться». Плисецкая поначалу злилась на Мариса (из-за чего - мы, видимо, уже не узнаем), хотела вычеркнуть его из своей жизни навсегда, в конце концов успокоилась и сохраняла с ним дружеские отношения до самой его смерти, часто вместе с ним выступала.
Потом он был официально женат еще дважды. От второго брака у него родились двое детей, Илзе и Андрис, крупнейшие танцовщики.
«МНЕ ВАШ БАЛЕТ ПОПЕРЕК ГОРЛА СТОИТ!»
Марис Лиепа родился в Риге 27 июля 1936 года, его отец работал в опере - сначала пел в хоре, потом был машинистом сцены; мать же театр и балет любила без ума. Марис рос болезненным и хрупким мальчиком, но в итоге занялся плаванием, и очень его полюбил. А еще его для укрепления организма отдали в балетное училище. Илзе Лиепа вспоминала, что отцу там поначалу совсем не понравилось, он заявил матери: «Мне этот ваш балет поперек горла стоит, не пойду туда больше, и все!» Но все-таки пошел - и ходил несколько лет.
В 1950-м он приехал в Москву на Всесоюзный смотр хореографических училищ. В столице СССР его потрясло все, и Большой театр - в том числе. Он поставил себе цель: танцевать Зигфрида в «Лебедином озере». Через три года начал заниматься в Москве у Николая Тарасова, еще через два станцевал в филиале Большого весь спектакль «Щелкунчик». Потом выступал на основной сцене Большого во время Декады латышской культуры - там он очень впечатлил Плисецкую, которая даже написала о нем заметку в «Известия».
Потом была история с браком и поездкой в Венгрию. Потом его зачислили в московский Театр Станиславского и Немировича-Данченко (там он в 20 лет впервые станцевал Зигфрида). Потом главный балетмейстер Большого театра Леонид Лавровский взял его в свою труппу.
В мемуарах Марис Лиепа писал, что, услышав о перспективе работы в Большом, «по-мальчишески открыто, напрямик выпалил: «Да, это, конечно, прекрасно, но что вы дадите мне танцевать?» Леонид Михайлович слегка усмехнулся и сказал: «Вы знаете, что вы уже третий, с кем я сегодня веду переговоры в течение последних двух часов? Да-да, первыми были два молодых солиста из Ленинграда. Одни из них спросил, какую зарплату я могу ему обещать, второго интересовала только квартира, ее метраж и количество комнат. Так вот, я беру вас». Позже я узнал, что одним из ленинградцев был Рудольф Нуреев».
И совсем скоро началась блистательная карьера на главной балетной сцене страны. «Дон Кихот», «Жизель», «Раймонда», «Гаянэ», принц в «Золушке», Ромео в «Ромео и Джульетте», снова Зигфрид в «Лебедином озере», Красс в «Спартаке» (эта партия считается его высшим достижением). Потом - «Анна Каренина» с Плисецкой на музыку Родиона Щедрина (он сначала исполнял в этом балете Вронского, потом - Каренина, и говорили, что от такого мужа Анна бы не ушла). Легендарный Серж Лифарь вручил ему премию имени Вацлава Нижинского. Внучка великого Михаила Фокина (чей балет «Видение розы» Лиепа воссоздал) просила у него в Нью-Йорке автограф - это его потрясло до глубины души.
«НА СЦЕНЕ ОН МОГ МЯУКАТЬ И КВАКАТЬ»
Еще одна великая балерина, Екатерина Максимова, вспоминала: «Марис Лиепа – талантливейший танцовщик, необычайно интересный актер, но человек безумно трудный, сложный. (...) Характер Марис имел своенравный, даже скандальный, с внезапными срывами, демонстративными выходками, бесконечными претензиями ко всем окружающим. На сцене он мог мяукать, квакать. На съемках – раздражаться, грубить, бесконечно придираться: тут ему дует, а здесь ему жарко; там слишком темно, здесь слишком светло. Типичная картинка на съемках – все готовы, свет установлен, камера включена: «Марис Эдуардович! Мы вас ждем!» – «Но я еще не попил чаю!» Когда же он готов – Марис не желает ждать ни минуты! Доведет всех до белого каления и, страшно довольный, начинает съемку. Не знаю, возможно, так он входил в творческое состояние: иногда как раз после подобных «представлений» Лиепа действительно танцевал и играл великолепно…
Но уж если Марис заявлялся в хорошем настроении, то считал необходимым очаровать буквально всех! Рассказывал анекдоты, пел, стихи читал, то вдруг говорил с грузинским акцентом, то – с английским, исполнял пародии на коллег-артистов, угощал шоколадом знакомых и незнакомых. К той самой гримерше, на которую наорал только вчера, обращался самым кротким голосом: «Танюша, солнышко, вдохнови меня!» – «Иду, ангел мой!» – отвечала Танюша, и Марис выпархивал на сцену: «Все, все, уже достаточно!»
Со мной, правда, Марис вел себя по-другому. Стоило мне в разгар его демонстративных выступлений сказать: «Марис, вот это – без меня!» – как он мгновенно прекращал куражиться и серьезно включался в работу...»
А еще Максимова писала в воспоминаниях, что настоящими друзьями они с Лиепой так и не стали, несмотря на хорошие отношения и взаимное уважение. Потому что друзей у Лиепы не было. Поклонники, «нужные люди» были. Но как-то Максимова и ее муж Владимир Васильев сидели у Лиепы дома, в самом центре Москвы, Брюсовом переулке - и он внезапно сказал ей: «Какие вы с Володей счастливые, у вас столько друзей! А у меня их нет…»
А вот недруги у него были, и одним из них стал главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович. Поначалу у них все складывалось нормально, постепенно, с годами, отношения стали ухудшаться. А 9 декабря 1978 года Марис Лиепа раскритиковал Большой театр публично, и не где-нибудь, а на страницах «Правды». За то, что «на крупнейшей сцене страны не идут ни «Пламя Парижа» В. Вайнонена, ни «Лауренсия» В. Чабукиани, ни «Бахчисарайский фонтан» и «Золушка» Р. Захарова, ни «Ромео и Джульетта» Л. Лавровского», изъяты из репертуара замечательные спектакли 30-х и 40-х годов, «музыкальная палитра обеднена», нет экспериментальной молодежной студии, и так далее.
Это была не просто статья; он фактически выстрелил себе в ногу. Григорович его не простил. И через какое-то время наступил момент, о котором Плисецкая с яростью писала в мемуарах: «После того как по распоряжению Григоровича (Юрий Николаевич талантливо умел расправляться с недругами чужими руками) комендатура не впустила Лиепу в театр, сославшись на то, что у него просрочен пропуск, Лиепа разрыдался, у него случился сердечный приступ. Это — тренированное, закаленное сердце! Скоро Лиепа умер. Умер от инфаркта. На панихиде несколько ораторов впрямую назвали виновника...»
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