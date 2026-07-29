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72-летний Андрей Макаревич готовится стать отцом в пятый раз - новость случайно раскрыла Божена Рынска 1 531

Lifenews
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрей Макаревич

Пресс-фото: Артурс Ванагс.

Музыкант Андрей Макаревич и его супруга Эйнат Кляйн, предположительно, вскоре вновь станут родителями. О скором пополнении в семье рассказала журналистка Божена Рынска после встречи с артистом на фестивале в Юрмале.

На днях Андрей Макаревич приехал в Латвию, где принял участие в музыкальном фестивале в Юрмале. Там же с музыкантом встретилась журналистка и светская обозревательница Божена Рынска.

В своем Telegram-канале она опубликовала видео, на которых артист расписывает керамическую вазу, отметив его художественный талант. По словам Рынски, Макаревич с легкостью согласился рисовать прямо на глазах у публики, а его работы получились живыми и выразительными. Сам музыкант, как отмечает журналистка, относится к своему увлечению с самоиронией.

Однако главным поводом для обсуждения стала другая деталь. Божена Рынска сообщила, что в семье Макаревича и его супруги Эйнат Кляйн ожидается пополнение.

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Фото: Артурс Ванагс.

По ее словам, четырехлетний Эйтан вскоре станет старшим братом.

Если информация подтвердится, для супругов это будет второй общий ребенок. У 72-летнего музыканта уже есть трое взрослых детей от предыдущих отношений — дочери Дана и Анна, а также сын Иван. В браке с израильской журналисткой Эйнат Кляйн в марте 2022 года родился сын Эйтан.

Ни сам Андрей Макаревич, ни его супруга пока официально не комментировали сообщения о беременности.

Пока информация о скором пополнении в семье основана лишь на публикации Божены Рынски и не получила официального подтверждения. Если она окажется верной, музыкант станет отцом в пятый раз.

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#музыка #семья #беременность #знаменитости #журналистика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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