Музыкант Андрей Макаревич и его супруга Эйнат Кляйн, предположительно, вскоре вновь станут родителями. О скором пополнении в семье рассказала журналистка Божена Рынска после встречи с артистом на фестивале в Юрмале.

На днях Андрей Макаревич приехал в Латвию, где принял участие в музыкальном фестивале в Юрмале. Там же с музыкантом встретилась журналистка и светская обозревательница Божена Рынска.

В своем Telegram-канале она опубликовала видео, на которых артист расписывает керамическую вазу, отметив его художественный талант. По словам Рынски, Макаревич с легкостью согласился рисовать прямо на глазах у публики, а его работы получились живыми и выразительными. Сам музыкант, как отмечает журналистка, относится к своему увлечению с самоиронией.

Однако главным поводом для обсуждения стала другая деталь. Божена Рынска сообщила, что в семье Макаревича и его супруги Эйнат Кляйн ожидается пополнение.

Фото: Артурс Ванагс.

По ее словам, четырехлетний Эйтан вскоре станет старшим братом.

Если информация подтвердится, для супругов это будет второй общий ребенок. У 72-летнего музыканта уже есть трое взрослых детей от предыдущих отношений — дочери Дана и Анна, а также сын Иван. В браке с израильской журналисткой Эйнат Кляйн в марте 2022 года родился сын Эйтан.

Ни сам Андрей Макаревич, ни его супруга пока официально не комментировали сообщения о беременности.

Пока информация о скором пополнении в семье основана лишь на публикации Божены Рынски и не получила официального подтверждения. Если она окажется верной, музыкант станет отцом в пятый раз.