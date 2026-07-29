Разрушительные лесные пожары продолжают охватывать юг Европы. Из-за экстремальной жары и сильного ветра тысячи гектаров леса уже выгорели во Франции и Испании, сотни тысяч людей были эвакуированы, а туристов призывают отказаться от поездок в наиболее опасные районы.

Лето 2026 года вновь показывает, насколько быстро может измениться ситуация во время путешествия. Масштабные пожары продолжаются не только во Франции и Испании, но также в Алжире, Марокко, Тунисе и Канаде.

По данным Reuters и The Independent, только во Франции и Испании эвакуированы уже более 300 тысяч человек, включая местных жителей и туристов. Во Франции власти не исключают полной эвакуации Бордо, а премьер-министр страны Себастьян Лекорню заявил, что пожары достигли «беспрецедентного уровня». Для борьбы со стихией привлечены армия, авиация и помощь других стран Евросоюза.

В Испании региональный президент Мадрида Исабель Диас Аюсо назвала происходящее «самым страшным пожаром в истории региона». По ее словам, ситуацию усугубили экстремальная жара, сильный ветер и объединение нескольких очагов возгорания.

Какие районы лучше пока не посещать

В Испании туристам рекомендуют воздержаться от поездок через пострадавшие районы провинций Мадрид и Авила.

Во Франции наиболее сложная обстановка сложилась в департаменте Жиронда — в районах Саумоса, Ле-Поржа и Леж-Кап-Ферре, а также в департаменте Ланды, включая Бискарросс и его окрестности.

Местные власти предупреждают, что дороги могут закрываться без предварительного уведомления, а доступ к отдельным территориям может быть полностью ограничен.

Что это означает для туристов

Даже если ваш курорт находится далеко от очагов возгорания, лесные пожары могут повлиять на отдых. Возможны закрытие дорог, отмена экскурсий, перебои в работе транспорта, временное закрытие природных парков и достопримечательностей. Кроме того, дым способен ухудшить качество воздуха на десятки и даже сотни километров от места пожара.

Как обезопасить себя

Перед поездкой во Францию, Испанию или страны Северной Африки специалисты рекомендуют:

следить за официальными сообщениями местных властей и служб спасения;

не посещать районы, где бушуют пожары;

регулярно проверять дорожную ситуацию и карты лесных пожаров;

выполнять все распоряжения спасательных служб и не игнорировать объявления об эвакуации;

сохранить телефоны экстренных служб страны, в которую вы направляетесь.

Тем, кто планирует путешествовать через Францию, Испанию или пересекать границу с Гибралтаром, также советуют заранее уточнять актуальную информацию о состоянии дорог и ограничениях на маршруте.

При этом эксперты подчеркивают, что большинство популярных курортов продолжают работать в обычном режиме, поэтому массово отменять отпуск не стоит. Главное — внимательно следить за обстановкой и быть готовым скорректировать маршрут при необходимости.

Лесные пожары становятся одной из главных угроз летнего туристического сезона в Европе. Планируя отпуск, важно не только выбирать место отдыха, но и регулярно следить за предупреждениями местных властей. Информированность и соблюдение рекомендаций помогут сделать путешествие безопасным даже в условиях чрезвычайной ситуации.