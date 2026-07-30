Актриса Агата Муцениеце рассмешила поклонников, рассказав, как по дороге на съемки ее остановили сотрудники дорожной полиции. Причиной внимания стал вовсе не стиль вождения, а необычный бьюти-образ, в котором звезда отправилась на работу.

37-летняя актриса недавно вернулась в Россию после отдыха в Латвии, где проводила время вместе с детьми от Павла Прилучного. Несмотря на то что совсем недавно Муцениеце стала мамой во второй раз — у нее родилась дочь от музыканта Петра Дранги, — артистка уже вернулась к насыщенному рабочему графику.

Красота требует… смелости

Утром по дороге на съемочную площадку Агата решила не терять времени и заняться уходом за кожей прямо в автомобиле. На лице у нее была тканевая косметическая маска, а под глазами — патчи.

Instagram.

Именно в таком виде ее и остановили сотрудники ДПС.

«Коротко о том, в каком виде я езжу на работу. Меня сейчас остановила полиция. Посмеялась... А еще я заехала на заправку — люди на меня смотрели с большим интересом», — с юмором рассказала актриса в социальных сетях.

Реакция поклонников

Подписчики оценили самоиронию звезды, отметив, что многие женщины наверняка узнали себя в этой ситуации. Некоторые пошутили, что сотрудники полиции, вероятно, сначала не поняли, кто перед ними, а другие заметили, что современный ритм жизни заставляет совмещать уход за собой буквально с дорогой на работу.

История оказалась совершенно безобидной, но вызвала улыбку у поклонников. Агата Муцениеце в очередной раз доказала, что умеет с юмором относиться к повседневным ситуациям, а забота о красоте иногда приводит к весьма неожиданным встречам с полицией.