Видео с неожиданной встречей мужчины и бурого медвежонка в горах Румынии стремительно набирает просмотры в интернете. Пользователей рассмешила необычная реакция туриста, однако власти напоминают: подобные ситуации могут закончиться трагедией.

Медвежонок подошел почти вплотную

Инцидент, предположительно, произошел на знаменитом румынском шоссе Трансфэгэраш.

На опубликованных кадрах видно, как бурый медвежонок приближается к мужчине со спины. При этом турист не предпринимает никаких действий и остается неподвижным.

Неизвестно, заметил ли он животное или просто замер от страха либо надеялся, что хищник потеряет к нему интерес.

В какой-то момент медвежонок пытается укусить мужчину за ногу. Тогда водитель автомобиля, снимавший происходящее на видео, медленно подъезжает ближе, чтобы отпугнуть зверя.

Маневр срабатывает лишь на несколько секунд. Испугавшись машины, медвежонок бросается в сторону мужчины. Турист мгновенно срывается с места, добегает до автомобиля и успевает скрыться. По имеющимся данным, он не пострадал.

Интернет шутит

Запись быстро стала вирусной, а пользователи соцсетей принялись соревноваться в остроумии.

Один из комментаторов написал, что у мужчины оказался «инстинкт выживания картошки», а другой заметил: «Даже медведь был сбит с толку».

Но власти предупреждают

Несмотря на юмористическую реакцию пользователей, румынские власти призывают относиться к подобным ситуациям максимально серьезно.

За последние годы в горных районах страны несколько туристов получили тяжелые травмы, а некоторые погибли после того, как пытались сфотографировать медведей или покормить их.

Министр окружающей среды Румынии Диана Бузояну объяснила, что многие животные перестали бояться людей именно потому, что туристы регулярно подкармливают их.

«Эти медведи больше не испытывают естественного страха перед человеком и подходят к людям, потому что их долгое время кормили», — подчеркнула министр.

Забавное на первый взгляд видео вновь напомнило о серьезной проблеме в румынских Карпатах. Несмотря на миллионы просмотров и шутки в интернете, специалисты предупреждают: встреча с диким медведем может закончиться трагически, особенно если животные привыкли получать еду от людей.