Еще задолго до поворота на Таллиннское шоссе, правый ряд Псковского (хотя можно ли сейчас его так называть?) превратился в плотную пробку. Неужели авария, подумали мы. Но в таком случае навигатор сказал бы, что впереди поджидает опасность, а тут просто рисовал смеющиеся красные машинки. На самом деле, Рига рванула на Видземское взморье, дабы сэкономить пятерку на Юрмале! А вместе с нами и машины и эстонскими, финскими номерами.

Наконец, затор преодолен – и мы мчим по Via Baltica, до чего же она хороша.

Парк Девонского периода, дикари и ящер

С выезда проходит где-то часик, до эстонской границы остается 30-35 км, и мы резко сворачиваем влево, в сторону Рижского залива. Сначала дорога по качеству не уступает вышеупомянутой европейской трассе E67 – поуже, естественно – но потом представляет из себя просто плохую грунтовку. Вот вам и содействие туризму. Попадаются хутора, посчастливилось же людям с фамильным имуществом.

Но самый бонус вытянули те, кто владеет землей над обрывом – тут теперь всюду знаки о частной собственности, и громадный по местным масштабам кемпинг. В масштабах какого-нибудь рок-фестиваля, публика разной степени одетости и веселья. Найти место для стоянки и за 4 евро не так просто, но в итоге мы паркуемся, на мысленной границе частного пространства «дикарей». Удалые компании заняли дощатые домики, мангалы, и куролесят.

Владельцы предоставляют в достаточном количестве биотуалеты и техническую воду – можно умыться после моря. В воде, теплой, как парное молоко, кажется, сотни человек – и в бадминтон, и в мячик играют. Один нюанс – заходя в море, стоит быть внимательным к подводным камням. Такого обилия булыжников самого разного масштаба ну точно нигде на Видземском взморье не найдешь. Под палящим солнцем особо ярко чувствуется запашок разлагающихся водорослей. А окинешь взглядом пейзаж кругом – ну точно, нечто гигантское, доисторическое!

В небольшой лагуне отлично виден Вецземью клинтис - это геологический и геоморфологический памятник природы. Представляет собой живописную, полукилометровую гряду древних обнажений и обрывов до 6 метров. Скалы образованы красноватыми песчаниками, относящимися к Среднему Девону.

Сей геологический период ознаменовался бурным развитием жизни на Земле: именно тогда появились первые леса, а рыбы начали активно осваивать прибрежные зоны, дав начало первым наземным позвоночным.

Благодаря непрерывному воздействию морских волн – абразии – песчаник разрушается, формируя причудливые рельефы, ниши, мини-гроты и пещеры прямо на уровне пляжа. Надписи, увы, присутствуют – прямо как в Сигулде. А как трогательно смотрится березка, склонившаяся с утеса почти параллельно морю! Уже много лет растет так. Крепкие корни, видать.

Белые цветы вьюнка, сиреневый латук татарский, желтая ястребинка – тут прямо ботанический сад на пляже. Палатки и тенты стараются упрятаться в тень, однако атмосфера прямо как во времена появления земноводных, невероятная удушливая жара.

А как в лесу радуется такой метеорологии всякий слепень! Большие и малые кровососы тут же облепляют, достаточно выйти из машины, чтобы сделать фотографию вот этого, например, загадочного почтового ящика посреди леса. На нем ожидает сюрприз – крохотный ящер, молодой представитель вида Zootoca vivipara. Живородящие ящерицы живут по всей Евразии, от Великобритании до Сахалина, а именно этот юный организм характерен синеватым «воротничком». Это значит, что он – в поисках личной жизни! На ящик, скорее всего, забрался, потому что ведет знакомства по переписке…

Юная рептилия. Фото автора.

Чудесная береза на утесе. Фото автора.

Следующий наш этап – дорога P11. Просто шикарная по качеству, хотя и второстепенная, отходит от Таллиннского шоссе в сторону Лимбажи. Повсюду аисты, следующие за комбайном. А то и ворон попадется, хозяин тутошних мест. Высоко в небе парят ястребы, выискивая добычу. Что удивляет – никакого скота. Хотя порой попадется реклама – мол, посетите нашу козью ферму!

8 веков и 6,5 тысяч жителей

И вот перед нами Лимбажи – древний город в Видземе, основанный прибалтийско-финским народом ливов. Его название происходит от ливского городища Лемиселе (Lemisele), что расшифровывается как «остров в болотистом лесу». В начале XIII века эта территория входила в состав ливского государства Метсеполе. После вторжения крестоносцев ливское укрепление было сожжено, а в 1223 году епископ Альберт построил здесь каменный замок, вокруг которого вырос средневековый немецкий город Лемзаль.

Храм в Лимбажи построен в 1680, еще при Швеции. Фото автора.

От замка остались тщательно обихоженные руины, к коим как раз в момент нашего осмотра подъехала и русскоязычная экскурсия. Судя по всему, одна из рижских групп выходного дня. Вот что примечательно – в составе, кроме гида, лишь один мужчина, остальные дамы. Увы, ленив и не любопытен наш брат…

Неподалеку от замка – Старая ратуша – это исторический особняк XVIII века в стиле барокко, построенный немецкими купцами. В разные эпохи здание использовалось городским магистратом, а сегодня в его стенах располагается Музей серебра. В коллекции представлены масштабные скульптуры и даже «Серебряный замок».

Лютеранская церковь Святого Иоанна в Лимбажи (ул. Базницас, 7) была построена в 1679–1680 годах. Здание уцелело и в Северную, и в Первую, и во Вторую Мировую, сохранив свой уникальный облик – это главная архитектурная доминанта города, спроектированная известным мастером рижского барокко Рупертом Бинденшу (1645-1698). Родом из эльзасского Страсбурга, сей неутомимый зодчий завершил постройку башни церкви Святого Петра; расширил Домский собор; перестроил фасад Большой гильдии. В связи с именем Бинденшу указывается Новый арсенал (1683), восстановление в 1680 году после пожаров городских конюшен (Marstal, от них пошла улица Марсталю) «с 3 воротами и 18 окнами, все красные и Готландских камней». Любвеобильный француз был трижды женат и имел 10 детей!

Внутри храма – совершенно пусто, пахнет старым деревом, и тишина такая, что слышно, как потрескивают восковые свечи. Над алтарем мерцает всевидящее око в лучах, и надпись на иврите. Имя Бога в лютеранской традиции пишут на языке оригинала Библии. Но тут начинается звонкая многоголосица колоколов! Бьют на близлежащей Свято-Преображенской церкви.

Православный приход в Лемзале был учрежден 204 года назад и является старейшим в Видземе. Просторную же церковь, которую мы видим сейчас, выстроили в 1901 году по проекту Владимира Ивановича Лунского (1862-1920), целых 13 лет исправлявшим должность Лифляндского губернского архитектора. Его же авторству принадлежат Троице-Задвинский храм, Вознесенская церковь близ Покровского кладбища, церковь в Спасо-Преображенской пустыни под Елгавой…

Ну а сегодняшние Лимбажи – вполне живенький городок, несмотря на то, что население с почти 10 тысяч в начале 1990-х упало до 6,5. Тем не менее, это все же вдвое больше, чем в 1930-е годы. Здешний край вообще стремится к моноэтничности, население титульной национальности 88%.

Лимбажский замок. Фото автора.

Может, внешне мне так показалось – а кто знает, и впрямь субстрат древних ливов – но встречные люди, что на улицах, что в магазинах – были такие высоченные, здоровые. Больше светлых волос и глаз.

А что насчет покушать? Выбрали заранее местечко с милым названием Viesis, вокруг зелень, прыгают галочки, но вот недолга, детская компания, и ждать, предупредили, около часу. Что поделаешь, отъехали к торговому центру, а там Madara. Тоже заведение очень популярное, котлета по приятной цене 1.30. В общем, за поесть двум особам заплатили меньше десятки, это при качестве сходном с рижским Lido.

Средняя зарплата «на руки» в Лимбажском крае составляет около 1000–1200 евро в месяц. В сельской местности и небольших краевых центрах доходы обычно ниже, чем в столице, и составляют примерно 70-75% от средних показателей по всей Латвии. Региональная особенность – большой удельный вес пищевой промышленности: производство рыбных консервов и презервов (Салацгрива), пива и безалкогольных напитков (Айнажи), картофельных продуктов и крахмала (Алоя).

Сами же Лимбажи традиционно воспроизводят публичные услуги – от образования и здравоохранения до строительства дорог. Следует отметить, что в самом городке все уличное хозяйство содержится в идеальном состоянии, много круговых развязок. Спасибо местным коммунальщикам и лично мэру Сигите Упмале, представляющую региональную, Видземскую, партию. Тут вообще доверяют своим политикам – а общегосударственные фавориты, как то «Новое Единство» и Национальное объединение, получили в думе всего по 1 месту.

Напоследок отмечу исторические знаки в Лимбажи. Центральная площадь носит имя Карлиса Бауманиса, автора музыки и текста «Dievs, svēti Latviju!» (1872). Композитор и поэт родился в Вилькене, под Лимбажи, в 1835 году – и скончался в самом городе в 1905. Ему же установлен тут скромный памятник. А на площади – глянцевитая мемориальная доска первому главнокомандующему Латвийской армией в 1919 году, Давидсу Симансонсу, который учился в Лимбажской уездной школе, а в 1915 году получил звание генерал-майора Русской армии. Ордена Святых Владимира, Анны, Станислава, Золотое Георгиевское оружие.

Воинские дела, творившиеся в Лимбажи и окрестностях, отмечены также у церкви Иоанна. Там небольшой каменный курган – памятник Освободительной войны. У подножия плита с «огненным крестом», который в советские года был сколот, хотя поставили в 1923 году с другим, понятное дело, значением. Рядом знак о событиях 1941 года, когда в боях местные национал-партизаны прогнали разрозненные отряды Красной Армии и флота, еще до прихода немцев. Есть знаковое фото, где вооруженные бойцы сидят на захваченном танке, применявшемся в сражениях.

Имение Игате

– А вот и фотограф, – радостно обратились ко мне новобрачные, стоило выйти из машины с камерой. Посмеялись. Тут как бы конвейер свадеб – одна уезжает, другая прибывает. Популярное место, а ведь еще не добрались китайские брачные туристы.

Расстояние от Лимбажи до Игатского замка составляет около 25 км. За высокими воротами, в поместье, расположенном в 15 минутах езды от Лимбажи и в часе езды (около 77 км) от Риги, видна усадьба в стиле неоготики (построена в 1880 году), а также романтичный ландшафтный парк с живописными прудами и старинная водяная мельница, где до сих пор мелют ячмень.

Игатский дворец. Фото автора.

Трактир Игатского замка, на счастье иностранцам, готовит исключительно традиционные латышские блюда. На ценники тут лучше не акцентироваться, чтоб не расстраиваться. Ну, да, дорого-богато, как и открытый винтажный Mercedes для брачующихся. Работники же тихонечко перемещаются по территории на электромобильчиках. Цветут хозяйственные объекты усадьбы: отреставрированные амбары, каретник и другие строения. Явно уже молодые аллеи соседствуют солидным, многовековым дубам.

Но и здесь опять – след финно-угорского, коренного, народа: впервые место упоминается в летописях 1455 года, когда воинственный рыцарь из Эссена, Дитрих Фитингоф, провел захватническую приватизацию ливской деревни Идсель. Затем поместье принадлежало, последовательно, самым знатным остзейским родам – Мендгенам, Пистелькорсам, пока в начале 1920-х не произошла аграрная реформа вполне конфискационного плана.

В 1934 году бывший дворец был куплен Латвийским детским союзом - и в господском доме находился интернат. Начиная с 1972 года, замок Игате находился в ведении Министерства сельского хозяйства. В 1996 году замок Игате переняло в свою собственность Государственное агентство недвижимости, в 2001 году закончившее восстановление здания и парка с прудами. Ну а затем на данной площади в 10 гектаров – уже третий частный владелец…

Поодаль, у опушки леса, высится аккуратная белая церковка. Очертания наводят на мысль о современном зодчестве – и верно, построена она в 2010-е года. Носит имя Иоанна Крестителя и Марии Магдалены, и предоставляет свои стены для богослужений всех христианских конфессий! Экуменическая, одним словом. Вот оно, веяние времени XXI столетия – а ведь в прошлые века люди пролили моря крови, чтобы выяснить, чья вера правильнее.