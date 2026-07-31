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Диетолог назвал самые полезные для мозга овощи 0 229

Lifenews
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Овощи для мозга

Листовая зелень и ростки брокколи являются наиболее полезными овощами для поддержания здоровья и нормальной работы головного мозга.

Об этом порталу Real Simple рассказали диетологи Эйвери Зенкер и Йоханна Кац.

Самым ценным продуктом специалисты считают различные виды листовой зелени, включая капусту кале, шпинат, рукколу, мангольд и ромэн. Эти растения содержат большое количество клетчатки, магния, фолиевой кислоты, железа, кальция и калия. Кроме того, в их состав входят важнейшие для организма витамины А, В9 и К.

Не менее важными для когнитивных функций являются молодые ростки брокколи, которые обладают уникальными свойствами. В них содержится высокая концентрация сульфорафана, представляющего собой биологически активное соединение для борьбы с воспалительными процессами. Это вещество также помогает поддерживать в нормальном состоянии микробиом кишечника человека.

Молодые побеги выступают самым мощным природным источником данного полезного соединения по сравнению со зрелыми овощами. Именно этот фактор делает их уникально эффективным вариантом для ежедневного рациона. При этом эксперты подчеркивают, что и обычная зрелая брокколи тоже приносит ощутимую пользу организму.

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#витамины #овощи #мозг #клетчатка #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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