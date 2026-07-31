В последние годы Эдита Пьеха ведет уединенный образ жизни. Она редко покидает свой особняк под Петербургом, живет с двумя подругами-помощницами, смотрит кино и иногда принимает гостей из узкого круга близких людей. Но планы у артистки – грандиозные.

Как стало известно, Эдита Станиславовна мечтает отметить 90-летний юбилей (в 2027 году) большим концертом.

Я дрожу уже сейчас. Очень волнуюсь, потому что для меня выход на сцену - это всегда волнение, переживание. Не потому, что я трусиха. Нет. Творчество трепещет. Придется выпить флакон валерьянки, - поделилась планами Эдита Станиславовна.

Певица рассказала что желание выступить на ее юбилейном концерте уже высказали Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк (с которым Пьеха пела дуэтом), дочь артистки Илона Броневицкая и ее внук Стас Пьеха. Близкие Эдиты Станиславовны сейчас заняты организацией мероприятия.