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Сколько сможет прожить человек после победы над всеми болезнями 0 161

Lifenews
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жить можно долго

Ученые вычислили максимально возможную продолжительность жизни.

Ученые из Сколковского института науки и технологий в России определили абсолютный предел продолжительности жизни человека.

Исследователи создали математическую модель старения, которая учитывает накопление неизбежных ошибок в нашей ДНК. Выяснилось, что даже при полной победе медицины над всеми возрастными болезнями и увяданием тканей люди не смогут жить вечно. Однако новые технологии омоложения позволят человеку достигать возраста от 150 до почти 200 лет, сообщает Daily Mail.

Как накопление мелких ошибок в ДНК разрушает организм

Главным врагом долголетия оказались так называемые соматические мутации. Каждая клетка человеческого тела постоянно делится и копирует свой генетический код. В процессе копирования неизбежно возникают мелкие сбои. Специальные механизмы защиты устраняют большую часть ошибок, но некоторые повреждения все равно остаются в цепочках ДНК. Со временем количество этих нарушений достигает критической отметки и постепенно снижает способность органов нормально работать.

Накопление соматических мутаций часто приводит к развитию онкологических заболеваний. Однако ученые доказали, что даже при полной победе над раком сами мутации со временем становятся смертельными. Постепенное истощение клеточного запаса приводит к отказу тканей и органов. Этот биологический процесс создает жесткий естественный предел.

Идеальная модель старения

Ведущий автор исследования Дмитрий Крюков вместе с коллегами построил модель старения, которая учитывает влияние соматических мутаций на ткани. Если врачи научатся полностью блокировать остальные механизмы увядания, средняя продолжительность жизни составит от 146 до 194 лет. Это примерно в два раза больше нынешних средних показателей в развитых странах. При этом отдельные люди с высокой устойчивостью клеток теоретически смогут жить еще дольше.

Исследователи установили, что разные органы стареют с совершенно разной скоростью. Клетки кожи и печени постоянно обновляются и могут поддерживать свою работу в течение многих десятилетий. Напротив, ткани сердца и головного мозга практически не способны к регенерации. По этой причине в них быстрее всего накапливаются опасные генетические ошибки, что требует от медиков особого внимания при разработке методов омоложения.

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#медицина #наука #технологии #биология #ДНК #старение
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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