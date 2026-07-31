На антарктической научно-исследовательской станции «Конкордия» зафиксировали температурный минимум, ставший самым экстремальным для Земли с 2012 года. Согласно результатам измерений температура воздуха дважды опускалась до отметки -84,1 °C. Об этом сообщило издание Live Science.

Станция расположена в глубине Восточной Антарктиды на высоте более 3200 метров над уровнем моря и более чем в 1000 километрах от побережья. В это время года в регионе длится полярная ночь, когда солнце не появляется в течение нескольких месяцев, а температура регулярно опускается ниже -80 °C. Руководитель станции Габриэле Каругати пояснил, что такие показатели стали результатом сочетания большой высоты, крайне сухого воздуха и отсутствия облаков, что способствует интенсивному излучению тепла в космос.

Зафиксированный холод резко контрастирует с аномальной жарой, которая этим летом наблюдается в странах Северной Америки и Европы. Тем не менее ученые подчеркивают, что локальные экстремальные показатели не опровергают тенденцию глобального потепления. Климатические изменения характеризуются долгосрочным ростом средних температур по всей планете, тогда как специфические атмосферные процессы могут периодически приводить к рекордным морозам в отдельных районах.

«Конкордия» считается одной из самых труднодоступных научных баз в мире, находясь на ледяном щите толщиной около 3300 метров. В зимний период станция полностью отрезана от внешнего мира: самолеты не могут совершать рейсы, а ближайшая исследовательская база находится на расстоянии около 600 километров. Условия изоляции здесь настолько суровы, что работу исследователей часто сравнивают с космическими миссиями, а самих ученых называют «астронавтами льда».

Несмотря на значимость нынешнего показателя, он не является абсолютным рекордом. Зимой 2010 года на этой же станции фиксировали температуру -84,7 °C, а исторический максимум мороза для Земли был зарегистрирован на российской станции «Восток» в 1983 году, где термометры показали -89,2 °C. По данным спутниковых наблюдений, в отдельных точках Восточной Антарктиды поверхность может охлаждаться до -98 °C. Полученные данные позволят специалистам точнее настроить климатические модели для прогнозирования будущих изменений состояния атмосферы планеты.