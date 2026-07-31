Употребление воды во время и сразу после приема пищи не наносит вреда пищеварению и не разбавляет желудочный сок, вопреки распространенному заблуждению.

Об этом заявила биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.

Эксперт подчеркнула, что популярный тезис о негативном влиянии жидкости на процесс переваривания еды не имеет под собой серьезных клинических подтверждений. Научные работы в данной области преимущественно сосредоточены на изучении эффекта от употребления воды за полчаса до трапезы.

В одном из исследований 84 взрослых с ожирением разделили на две группы, где первая выпивала по 500 миллилитров воды перед каждым основным приемом пищи. Через 12 недель участники этой группы потеряли в среднем на 3,6 килограмма больше по сравнению со второй группой.

Однако такой результат нельзя назвать универсальным для всех людей. Потеря веса сильно зависит от точного времени преднагрузки жидкостью и индивидуальных особенностей организма каждого человека.