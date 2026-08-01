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Massive Attack больше не смогут выступать в Сингапуре: причиной стал палестинский флаг на сцене 0 25

Lifenews
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Massive Attack
ФОТО: twitter

Власти Сингапура запретили британской группе Massive Attack проводить концерты в стране после того, как во время выступления музыканты развернули на сцене палестинский флаг и один из них выкрикнул лозунг «Свободная Палестина!».

Британская трип-хоп-группа Massive Attack лишилась возможности выступать в Сингапуре после инцидента во время концерта, состоявшегося на этой неделе.

Как сообщила полиция Сингапура, двум участникам коллектива запрещен дальнейший въезд в страну. Кроме того, местный медиарегулятор больше не будет одобрять заявки группы на проведение концертов.

Причиной стало выступление в среду, во время которого двое музыкантов развернули на сцене палестинский флаг. По данным полиции, один из участников также произнес со сцены лозунг «Свободная Палестина!».

После появления видеозаписей концерта в интернете правоохранительные органы начали расследование. По его итогам музыкантам были вынесены официальные предупреждения, а также принято решение о запрете на их повторный въезд в страну.

Одновременно государственный медиарегулятор продолжает проверку возможного нарушения условий лицензии, выданной организаторам концерта.

Сингапур придерживается одного из самых строгих в мире подходов к проведению публичных мероприятий. Без специального разрешения в стране запрещена демонстрация иностранных флагов, государственных символов и политических транспарантов.

Фактически власти сочли, что действия музыкантов нарушили условия проведения концерта, несмотря на то что организаторы заранее подтвердили готовность соблюдать все требования лицензии.

Полиция также призвала жителей и иностранных граждан не переносить политические конфликты других стран на территорию Сингапура, заявив, что подобные действия могут угрожать общественному единству и соблюдению закона.

Massive Attack давно известна своей активной общественной позицией по вопросам войны в секторе Газа. Музыканты неоднократно публично выступали в поддержку палестинцев и критиковали действия Израиля. В апреле солист группы Роберт Дель Ная был среди более чем 200 человек, задержанных во время акции в Лондоне в поддержку организации Palestine Action, деятельность которой запрещена в Великобритании.

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#музыка #свобода слова #Палестина #запрет #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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