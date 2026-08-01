Лайма Вайкуле рассказала историю одного из самых скандальных сценических костюмов своей карьеры. Выступление в наряде с названиями советских газет закончилось звонком от представителя советских властей, которого особенно возмутила надпись «Правда».

Во времена дефицита в СССР Лайма Вайкуле не только искала необычные сценические образы, но и фактически создавала их с нуля. В программе «nra.lv sarunas» певица рассказала, как один из ее концертных костюмов вызвал настоящий скандал.

По словам артистки, в советские годы купить оригинальную одежду было практически невозможно, поэтому все приходилось придумывать самостоятельно.

«В советское время не было ничего. Вообще ничего. В магазинах нельзя было ничего купить, поэтому приходилось больше думать», — вспоминает Вайкуле.

Идеи сценических костюмов певица разрабатывала сама, а затем вместе со швеями и художниками воплощала их в жизнь. Особую роль в создании ее сценического образа сыграла художница по костюмам Ингрида Дразниеце, с которой Вайкуле создала несколько ярких нарядов.

Одним из самых запоминающихся стал костюм эпохи перестройки с названиями советских газет «Правда» и «Звезда». По словам певицы, она выступала в нем примерно в 1987 году.

Такой сценический костюм "Перестройка" из гардероба Лаймы Вайкуле сейчас находится в коллекции историка моды Александра Васильева.

Необычный дизайн быстро привлек внимание советских чиновников. После одного из выступлений Вайкуле позвонили с претензией, что слово «Правда» оказалось размещено на ягодицах костюма.

«Лайма, как вы можете надевать такой костюм, если у вас на ягодицах написано "Правда"?» — спросил представитель советских властей.

Ответ певицы оказался не менее дерзким.

«Я напомнила, что еще совсем недавно советские газеты использовали в туалетах, потому что настоящей туалетной бумаги не было», — рассказала Вайкуле.

По словам артистки, после этого разговор быстро закончился.

«Больше ему нечего было со мной обсуждать», — вспоминает она.

Вайкуле считает, что именно многочисленные ограничения советской эпохи заставляли артистов искать нестандартные решения и проявлять больше фантазии. Поскольку купить необычные сценические костюмы было невозможно, приходилось самостоятельно придумывать одежду, украшения и аксессуары.

Некоторые наряды, созданные Ингридой Дразниеце, позже выставлялись в разных странах. Где они находятся сейчас, певица не знает, однако признается, что с удовольствием снова надела бы некоторые из них.