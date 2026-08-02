Песня «Императрица» стала для Ирины Аллегровой визитной карточкой. Почти 30 лет назад, 2 августа 1997 года, свет увидел этот шедевр Игоря Николаева, который мгновенно превратился в один из главных хитов певицы.

Именно с тех пор за Аллегровой намертво закрепился титул «императрицы российской эстрады». Однако сама артистка не испытывала восторга от своего хита.

Надоедливая песня?

Принято считать, что в «Императрице» описывается любвеобильная Екатерина II, но многие критики считают, что смысл гораздо глубже. Это про силу и независимость женщины. Мало кто об этом задумывается, но историки обнаружили в тексте ряд фактических несоответствий, в частности, что императрица принимала своих фаворитов при дворе, а не ездила к ним в солдатские казармы.

Кроме того, императрица жила в Санкт-Петербурге, и вечерний экипаж мог увезти только на окраину этого города.

Автор Игорь Николаев рассказывал, что хит «Императрица» во многом автобиографичен для Ирины Аллегровой. В девяностые она после концертов часто ездила с приятелями в рестораны, где до утра устраивала творческие импровизации. Её белая «Лада» в песне стала тем самым знаменитым «экипажем».

Несмотря на то, что «Императрица» стала абсолютнейшим хитом (и до сих пор разрывает чуть ли не все танцполы и караоке-клубы), этот шлягер быстро наскучили поп-звезде. Артистке также не нравилось, когда её величали этим титулом. Во время одного из концертов Аллегрова даже отказалась исполнять этот хит, хотя зрители очень просили.

Твёрдый характер

На пике славы звезда могла себе позволить разные капризы. Да и характер у неё всегда был твёрдый - ещё бы, ведь она донская казачка. Ирина Аллегрова родилась в 1952 году в творческой семье: отец Александр и мать Серафима были актёрами. Первые девять лет детства Ирины прошли в Ростове. Ходила в музыкальную школу.

«Я горжусь тем, что я донская казачка», — говорила она с гордостью в одном из интервью.

В 1961 году семья переехала в Баку, где юная Ирина впервые заявила о своём вокальном даре, взяв второе место на Закавказском джазовом фестивале. Настоящим же «крёстным отцом» её музыкального пути стал Муслим Магомаев. Во время своих гастролей он часто гостил в доме Аллегровых, и именно его Ирина считает своим первым учителем эстрадного вокала.

Во время своей карьеры Ирина работала с Леонидом Утёсовым, сотрудничала с Игорем Крутым, Игорем Тальковым, нашим Раймондом Паулсом. Во время одного из выступлений Ирина сорвала голос. С тех пор её фирменный с хрипотцой тембр стал той самой уникальной интонацией, по которой Аллегрову узнают с первых нот.

За кулисами успеха

Ирина не боялась бросать вызов пуританским нравам: в 1993 году она выпустила эротичный клип с маркировкой «детям до 16 не рекомендуется».

За кулисами грандиозного успеха всегда стоит семья. Дочь Лала стала успешным режиссёром эстрадных и массовых зрелищ. Зять, Артём Артемьев, — чемпион России по дзюдо. А внук носит имя деда — Александр.

В январе 2026 года певица отметила 74-летие.