12 августа 2026 года жители Земли смогут увидеть первое с 2024 года полное солнечное затмение. Астрономы уже назвали страны, где откроется лучший обзор этого редкого явления, а также рассказали, кто сможет увидеть хотя бы частичную фазу затмения.

Полное солнечное затмение состоится 12 августа и станет одним из самых заметных астрономических событий года. Оно совпадет с периодом максимальной активности метеорного потока Персеиды, благодаря чему любителей наблюдений за небом ждет сразу два впечатляющих явления.

Особенность затмения заключается в том, что оно окажется продолжительнее обычного. Это связано с тем, что в этот день Луна будет находиться в перигее — ближайшей к Земле точке своей орбиты, поэтому визуально будет выглядеть больше и сможет дольше закрывать Солнце.

Лучшие условия для наблюдения ожидаются в западной части Исландии и на севере Испании.

Самая продолжительная полная фаза затмения прогнозируется на мысе Лаутрабьярг в Исландии. Полностью увидеть затмение также смогут жители Рейкьявика, Исафьордюра и других городов западного побережья страны.

Однако специалисты считают Испанию наиболее удачным местом для наблюдений. Полоса полной фазы проходит здесь по значительно большей территории, а вероятность ясной погоды в августе гораздо выше, чем в Исландии.

Полностью затмение смогут увидеть жители Бильбао, Бургоса, Пальмы, Сантандера, Валенсии, Вальядолида и Сарагосы. В зону полной фазы попадет и небольшой участок северо-востока Португалии — природный парк Монтезинью в округе Браганса.

Кроме того, полное затмение можно будет наблюдать в некоторых труднодоступных районах Гренландии и России, однако добраться туда без специальной экспедиции будет непросто.

Частичное затмение смогут увидеть жители северных штатов США, восточной Канады и ряда европейских стран. При этом степень покрытия Солнца Луной будет существенно отличаться в зависимости от региона. Например, в Нью-Йорке Луна закроет лишь около 9% солнечного диска, тогда как в канадском Сент-Джонсе — примерно 53%.

В Риге максимум затмения ожидается около 20:55, когда Солнце будет стоять низко над горизонтом. В этот момент закат, предположительно, приобретёт необычный серебристый оттенок.

Астрономы напоминают, что наблюдать солнечное затмение без специальных защитных очков нельзя. Использование обычных солнцезащитных очков не защищает глаза и может привести к серьезному повреждению зрения. Только специальные сертифицированные фильтры позволяют безопасно наблюдать за этим редким небесным явлением.