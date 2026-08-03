Владельцам билетов на отмененный концерт Pitbull не придется подавать отдельные заявления. Организаторы обещают начать автоматический возврат денег уже на следующей неделе.

Возврат денег за билеты на отмененный концерт американского рэпера Pitbull начнется со следующей недели и будет произведен автоматически. Об этом в эфире программы TV3 «900 секунд» сообщил представитель организаторов Гиртс Майорс.

По его словам, зрителям не нужно предпринимать никаких дополнительных действий — средства будут возвращены в максимально короткие сроки.

При этом владельцы билетов еще могут воспользоваться альтернативным вариантом и обменять их на концерт британского музыканта Кельвина Харриса, который состоится в четверг. Как отметил Майорс, этой возможностью уже воспользовались несколько тысяч человек.

Он также заверил, что организаторы понимают, как урегулировать ситуацию с финансовой точки зрения, и не видят угрозы для проведения будущих мероприятий. По словам Майорса, уже в сентябре планируется объявить первые концерты следующего года.

Концерт Pitbull, который должен был пройти 29 июля на Большой эстраде Межапарка, был отменен накануне выступления.

Причиной стали опасения за безопасность сценических конструкций. Организаторы ранее заявляли, что окончательные причины произошедшего и вопрос ответственности еще предстоит установить — для этого будут проведены экспертизы.

На концерт было продано около 40 тысяч билетов, поэтому вопрос возврата средств касается большого числа зрителей.