Историк и археолог Антс Краут впервые представил общественности сохранившиеся фрагменты обуви, найденной в могиле президента Эстонии Константина Пятса при эксгумации в 1990 году, сообщает ERR.

В небольшой картонной коробке хранится важный для истории Эстонии артефакт – подошвы от теннисных туфель, в которых в 1956 году был похоронен Константин Пятс на кладбище при больнице в Калининской области, где первый президент Эстонии провел в заточении последние годы жизни.

"Лечащий врач президента Пятса Ксения Гусева рассказывала, что когда Константин Пятс умер, она сказала главному врачу больницы, что умер бывший президент Эстонии и следует похоронить его с должными почестями. В больнице нашли для него обувь и одежду – пиджак, брюки", – рассказал "Актуальной камере" археолог Антс Краут.

Антс Краут участвовал в эксгумации останков Константина Пятса в 1990 году. Он рассказывает, что от костюма сохранились лишь небольшой лоскут ткани с пуговицами и запонки, а от теннисных туфель – резиновые подошвы. Останки перезахоронили в Таллине, а предметы остались. Туфли хранились в Археологическом научном центре при Таллинском университете. Теперь решается вопрос об их дальнейшей судьбе.