Латвийский певец Виктор Лапченок отметил день ангела особенно радостным событием — в его семье родилась седьмая внучка.

Народный артист и любимый многими латвийский певец Виктор Лапченок получил особенный подарок ко дню ангела — он вновь стал дедушкой, пишет tautaruna.lv.

В интервью журналу «Jauns&Privāts» музыкант рассказал, что в семье родилась седьмая внучка.

«Ей дали красивое имя — Элия», — поделился Лапченок.

По словам артиста, самое счастливое время для него — семейные встречи по воскресеньям, когда в гости приезжают дети и внуки.

«Конечно, не всегда удаётся собраться всем, но в целом мы стараемся сохранять эту традицию», — рассказал певец.

Виктор Лапченок признается, что именно семья остается для него главной ценностью.

«Дети и внуки — наше самое большое богатство!» — говорит музыкант.

Виктор Лапченок — один из самых известных исполнителей латвийской эстрады. На протяжении многих лет он остается любимцем публики, а в интервью нередко рассказывает, что главным источником счастья считает свою большую семью.