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Виктор Лапченок в свой день ангела получил лучший подарок, о котором только можно мечтать 0 291

Lifenews
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Виктор Лапченок
ФОТО: LETA

Латвийский певец Виктор Лапченок отметил день ангела особенно радостным событием — в его семье родилась седьмая внучка.

Народный артист и любимый многими латвийский певец Виктор Лапченок получил особенный подарок ко дню ангела — он вновь стал дедушкой, пишет tautaruna.lv.

В интервью журналу «Jauns&Privāts» музыкант рассказал, что в семье родилась седьмая внучка.

«Ей дали красивое имя — Элия», — поделился Лапченок.

По словам артиста, самое счастливое время для него — семейные встречи по воскресеньям, когда в гости приезжают дети и внуки.

«Конечно, не всегда удаётся собраться всем, но в целом мы стараемся сохранять эту традицию», — рассказал певец.

Виктор Лапченок признается, что именно семья остается для него главной ценностью.

«Дети и внуки — наше самое большое богатство!» — говорит музыкант.

Виктор Лапченок — один из самых известных исполнителей латвийской эстрады. На протяжении многих лет он остается любимцем публики, а в интервью нередко рассказывает, что главным источником счастья считает свою большую семью.

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#интервью #семья #традиции #счастье #певец #внуки
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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