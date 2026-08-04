Историк моды Александр Васильев впервые показал фотографии гостевого флигеля и обновленных интерьеров своей фамильной усадьбы под Вильнюсом. Старинный особняк вызвал бурную реакцию в социальных сетях: одни восхитились атмосферой прошлого, другие назвали увиденное «складом старья».

Почти месяц Александр Васильев провел в Литве. За это время он открыл пять новых выставок, вместе с волонтерами разобрал склад своего фонда в Висагинасе и подготовил еще четыре будущих проекта. Однако, по его словам, даже в таком плотном графике он не забывал о фамильной усадьбе под Вильнюсом, где продолжаются ремонт и оформление интерьеров.

«Совсем недавно моя рижская подруга записала два видео о доме. Огромные просмотры говорят об успехе, хотя мнения разделились: одни зрители восхищаются, а другие, не понимая ценности старинных интерьеров, сетуют на пыль и кажущуюся хаотичность», — рассказал историк моды.

Васильев также впервые опубликовал фотографии небольшого гостевого флигеля, который специально обустроил для самых дорогих гостей.

«Сегодня я впервые публикую его фотографии, а заодно показываю новые образы интерьеров нашей старинной усадьбы. Это двухэтажное поместье с девятью комнатами, построенное моим двоюродным дедушкой Дмитрием Герасимовичем Гулевичем», — поделился он.

Фотографии высоко оценила супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Однако далеко не все пользователи разделили ее мнение. Некоторые назвали интерьеры «складом старья» и заявили, что «через экран веет затхлостью и нафталином».

Впрочем, большинство комментаторов встали на сторону Васильева, отметив особую атмосферу дома. «Очень атмосферно», «У старых домов есть душа», «Глаз радуется» — такими отзывами поклонники поддержали историка моды.

Сам Александр Васильев убежден, что старинная усадьба ценна прежде всего своей историей и подлинной атмосферой, а не современным ремонтом. Судя по реакции в интернете, его фамильный дом действительно никого не оставил равнодушным.