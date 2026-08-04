Латвийская певица Саманта Тина поделилась радостной новостью с поклонниками — у нее родилась дочь. Оказалось, что малышке уже месяц, однако артистка решила рассказать об этом только сейчас.

Популярная латвийская певица Саманта Тина впервые стала мамой. Радостной новостью артистка поделилась в Instagram, опубликовав трогательную фотографию с новорожденной дочерью.

Певица рассказала, что девочка появилась на свет еще месяц назад. По ее словам, этот месяц полностью изменил ее жизнь.

«Я учусь быть для нее лучшим примером и лучшей версией самой себя», — написала Саманта.

Артистка также призналась, что испытывает огромную благодарность за этот новый этап своей жизни.

Известно, что у Саманты Тины родилась дочь. При этом имя девочки и точную дату рождения певица пока предпочла не раскрывать.

За несколько месяцев до рождения ребенка Саманта Тина приобрела усадьбу в Кулдиге и переехала туда, объяснив это желанием жить вдали от городского шума и в более спокойной обстановке.