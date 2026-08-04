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Рената Литвинова ошеломила фигурой в купальнике 0 112

Lifenews
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рената Литвинова

Рената Литвинова с середины июня мотается о миру. Сначала актриса улетела в США. А спустя время отправилась на курорт.

59-летняя актриса попозировала на пляже и ошеломила поклонников внешним видом. Восторженная публика обсуждает стройную фигуру блондинки.

Стоит отметить, что Литвинова очень редко показывает себя без верхней одежды. При этом Рената всегда отличалась стройностью.

Она не раз подчеркивала, что наличие лишнего веса свидетельствует о распущенности. По словам артистки, ее фигура — это результат строгих ограничений в питании и регулярных тренировок.

«Каждое утро начинаю с тренировки в 09:00. Занимаюсь час, а затем еще час плаваю в море. В Париже я предпочитаю тренироваться в зале или дома — обожаю упражнения с гантелями и резинками, даже когда монтирую или смотрю телевизор», — писала актриса.

«Занимаюсь этим проклятым спортом. Я стараюсь… Я держу эту диету, Господи Иисусе. Но если мне предложат бокал шампанского, кто же от него откажется? От жизни надо получать удовольствие», — утверждала Литвинова.

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#диета #спорт #фигура #тренировки #здоровый образ жизни
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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