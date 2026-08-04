Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врач объяснила, как есть арбуз с пользой для здоровья 1 166

Lifenews
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арбуз
ФОТО: pixabay

Арбуз - это не только вкусное летнее угощение, но и ценный источник ликопина, мощного антиоксиданта.

Организм не способен вырабатывать ликопин самостоятельно: он поступает исключительно с пищей. В 100 граммах красной мякоти содержится примерно 4500–5000 мкг ликопина, а суточная норма для взрослого человека составляет 5000–10 000 мкг. То есть порция в 200–300 граммов может покрыть от половины до всей дневной потребности в этом веществе.

«Чтобы извлечь максимум пользы, стоит такой важный факт: ликопин лучше усваивается при наличии небольшого количества жиров, - рассказала врач Оксана Кузнецова. - Поэтому сочетание арбуза с горстью орехов или семечек повышает его пользу».

По словам специалиста, ликопин помогает бороться с окислительным стрессом - состоянием, при котором свободные радикалы повреждают клетки, ускоряя процессы старения и провоцируя воспаления. Регулярное поступление ликопина связывают с поддержкой сердечно‑сосудистой системы и снижением риска некоторых хронических состояний. Однако важно помнить: арбуз - не лекарство, а часть здорового рациона.

×
Читайте нас также:
#врач #питание #арбуз #здоровый образ жизни #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Солнечное затмение
Изображение к статье: Pitbull
Изображение к статье: Виктор Лапченок
Изображение к статье: Ирина Аллегрова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Без евро в кармане
В мире
2
Изображение к статье: Не хватает ракет
В мире
1
Изображение к статье: Пить или не пить?
Наша Латвия
Изображение к статье: Короед
Наша Латвия
1
Изображение к статье: У нового поколения другие приоритеты
Бизнес
Изображение к статье: Рената Литвинова
Lifenews
2
Изображение к статье: Без евро в кармане
В мире
2
Изображение к статье: Не хватает ракет
В мире
1
Изображение к статье: Пить или не пить?
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео