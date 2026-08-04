Арбуз - это не только вкусное летнее угощение, но и ценный источник ликопина, мощного антиоксиданта.

Организм не способен вырабатывать ликопин самостоятельно: он поступает исключительно с пищей. В 100 граммах красной мякоти содержится примерно 4500–5000 мкг ликопина, а суточная норма для взрослого человека составляет 5000–10 000 мкг. То есть порция в 200–300 граммов может покрыть от половины до всей дневной потребности в этом веществе.

«Чтобы извлечь максимум пользы, стоит такой важный факт: ликопин лучше усваивается при наличии небольшого количества жиров, - рассказала врач Оксана Кузнецова. - Поэтому сочетание арбуза с горстью орехов или семечек повышает его пользу».

По словам специалиста, ликопин помогает бороться с окислительным стрессом - состоянием, при котором свободные радикалы повреждают клетки, ускоряя процессы старения и провоцируя воспаления. Регулярное поступление ликопина связывают с поддержкой сердечно‑сосудистой системы и снижением риска некоторых хронических состояний. Однако важно помнить: арбуз - не лекарство, а часть здорового рациона.