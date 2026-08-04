Музыкант признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Судебное разбирательство проходило в отсутствие фигуранта, который покинул территорию Белоруссии в 2020 году.

Суть обвинения

Уголовное дело в отношении Михалка было возбуждено Следственным комитетом Белоруссии еще в мае текущего года. Основанием послужили материалы, опубликованные артистом в интернете. Суд установил, что в 2021–2022 годах музыкант размещал на своих аккаунтах в YouTube и других онлайн-платформах видеоролики, содержащие негативные высказывания в адрес Александра Лукашенко.

По версии следствия и суда, эти высказывания были выражены «в неприличной, в том числе ненормативной, форме речевого выражения». Кроме того, в марте 2022 года Михалок публиковал контент с критикой в адрес сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Действия солиста были квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 130 и ст. 368 УК Республики Беларусь — «Разжигание социальной вражды и розни» и «Оскорбление президента». Ранее некоторые песни группы «Ляпис Трубецкой» также были признаны в Белоруссии экстремистскими материалами.