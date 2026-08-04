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Знаменитому белорусу назначили 4 года колонии 1 234

Lifenews
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сергей Михалок

Минский городской суд вынес заочный приговор в отношении лидера белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка.

Музыкант признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Судебное разбирательство проходило в отсутствие фигуранта, который покинул территорию Белоруссии в 2020 году.

Суть обвинения

Уголовное дело в отношении Михалка было возбуждено Следственным комитетом Белоруссии еще в мае текущего года. Основанием послужили материалы, опубликованные артистом в интернете. Суд установил, что в 2021–2022 годах музыкант размещал на своих аккаунтах в YouTube и других онлайн-платформах видеоролики, содержащие негативные высказывания в адрес Александра Лукашенко.

По версии следствия и суда, эти высказывания были выражены «в неприличной, в том числе ненормативной, форме речевого выражения». Кроме того, в марте 2022 года Михалок публиковал контент с критикой в адрес сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Действия солиста были квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 130 и ст. 368 УК Республики Беларусь — «Разжигание социальной вражды и розни» и «Оскорбление президента». Ранее некоторые песни группы «Ляпис Трубецкой» также были признаны в Белоруссии экстремистскими материалами.

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#суд #президент #свобода слова #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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