Певица Анна Седокова вновь оказалась в центре внимания после публикации загадочного видео с высоким мужчиной, покрытым татуировками. Артистка никак не объяснила появление спутника, чем лишь подогрела слухи о новом романе.

43-летняя Анна Седокова опубликовала в социальных сетях короткое видео, на котором идет под руку с высоким мужчиной, чьи руки покрыты татуировками. Личность спутника певица раскрывать не стала.

Единственной подписью к ролику стала фраза: «Но с тобой все правила нарушены». Именно она заставила поклонников гадать, идет ли речь о новом избраннике артистки или же кадры были сняты во время работы над новым клипом.

В комментариях подписчики сразу принялись строить версии. Одни предположили, что певица вновь влюблена, другие пообещали «вычислить мужчину по татуировкам», а третьи уверены, что это лишь часть нового творческого проекта.

Личная жизнь Седоковой уже много лет остается предметом пристального внимания публики. Певица трижды была замужем. Ее последним супругом стал латвийский баскетболист Янис Тимма. После развода спортсмен покончил с собой.

Несмотря на личные испытания, Седокова продолжает активно заниматься творчеством, записывает новые песни и регулярно общается с поклонниками в социальных сетях.

Недавно певице также пришлось объясняться после того, как зрители заподозрили ее во флирте с бывшим возлюбленным телеведущей Ксении Бородиной во время съемок одного из телешоу.

Пока Анна Седокова не раскрывает, кто именно появился рядом с ней на новом видео, поэтому поклонникам остается лишь гадать, связано ли загадочное появление мужчины с ее личной жизнью или с очередным творческим проектом.