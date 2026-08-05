Латвийская певица Мария Наумова, принесшая Латвии единственную в истории победу на конкурсе «Евровидение», сообщила радостную новость — она впервые стала бабушкой.

О пополнении в семье певица рассказала в Instagram, поделившись трогательным сообщением.

«Стать бабушкой для меня — это открытие новой, тихой и безусловной любви, в которой больше благодарности и меньше тревог.

Сегодня я поздравляю маленького Человека, пришедшего в этот мир ❤️ Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, любовью и Божьим благословением 🙏 А для меня начинается новое измерение жизни — быть бабушкой», — написала Наумова.

Певица не стала раскрывать пол ребенка, его имя и другие подробности.

Мария Наумова вошла в историю латвийской музыки в 2002 году, когда под сценическим именем Marie N с песней I Wanna победила на конкурсе «Евровидение», принеся Латвии единственную на сегодняшний день победу на этом международном музыкальном состязании.