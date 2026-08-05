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Семь месяцев между жизнью и смертью: Фил Коллинз сделал откровенное признание 0 190

Lifenews
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фил Коллинз

Легендарный британский музыкант Фил Коллинз впервые подробно рассказал о тяжелейшем кризисе, который пережил в 2024 году. Из-за осложнений, вызванных алкогольной зависимостью, артист оказался на грани смерти, а его близкие были уверены, что прощаются с ним навсегда.

75-летний Фил Коллинз откровенно рассказал о последствиях многолетней борьбы с алкогольной зависимостью. По словам бывшего вокалиста и барабанщика группы Genesis, в 2024 году он пережил тяжелый медицинский кризис, во время которого врачи всерьез сомневались, удастся ли спасти ему жизнь.

Музыкант признался, что после рецидива алкоголизма у него развилась полиорганная недостаточность. Он провел в больнице почти семь месяцев, а его состояние было настолько тяжелым, что родственники пригласили детей попрощаться с отцом, передает Entrevue.

«Люди приходили попрощаться со мной. Но я этого не помню. Я понятия не имел, что происходит. Все думали, что мне осталось совсем немного. Врачам даже пришлось решать, стоит ли продолжать поддерживать мою жизнь. Мне невероятно повезло, что я выжил», — рассказал Коллинз.

Артист признался, что зависимость развивалась постепенно и особенно усилилась после тяжелых личных переживаний. По его словам, в какой-то момент он начинал день с вина, не представляя жизни без алкоголя. Сейчас музыкант утверждает, что полностью отказался от спиртного.

В последние годы здоровье Фила Коллинза серьезно ухудшилось. Помимо последствий алкогольной зависимости, он страдает неврологическими заболеваниями и испытывает серьезные трудности с передвижением, из-за чего был вынужден завершить концертную деятельность. Сейчас музыкант проходит реабилитацию и живет с постоянной помощью сиделки.

Фил Коллинз считается одной из самых влиятельных фигур британской музыки. Всемирную известность ему принесли работа в группе Genesis и успешная сольная карьера с такими хитами, как In the Air Tonight, Against All Odds, Another Day in Paradise и You'll Be in My Heart.

Несмотря на тяжелые испытания, Фил Коллинз сумел пережить один из самых драматичных периодов своей жизни. Сегодня музыкант признается, что ведет трезвый образ жизни и надеется, что его история станет предупреждением для тех, кто недооценивает опасность алкогольной зависимости.

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#алкоголь #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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