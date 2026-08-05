В рамках празднования 825-летия Риги всех желающих приглашают принять участие в конкурсе пирожных «Vecrīga», поборовшись за титул «Пирожное "Vecrīga" ко дню рождения Риги — 2026».

Кондитерские могут подать заявки на участие в конкурсе до 11 августа, а домашние кондитеры — до 12 августа.

Все представленные на конкурс пирожные оценит профессиональное жюри, которое определит лучшую версию «Vecrīga».

Финал конкурса пройдет в ресторане Дня рождения Риги, который разместится у здания Латвийской национальной оперы и балета. 14 августа жюри оценит изделия рижских кондитерских, а 15 августа — десерты, представленные домашними кондитерами.

История пирожного «Vecrīga» тесно связана с Ригой и ее кондитерскими традициями.

Согласно одной из версий, рецепт пирожного под названием «Vecrīga» был разработан кондитером Илмарсом Улдисом Цирулисом (1927–1985) в качестве своей квалификационной работы совместно с кондитером Вильгельмом Пирагсом (1907–1986). Оба мастера-кондитера также работали в знаменитом рижском кафе «Ch. Jürgenson–Otto Schwarz».