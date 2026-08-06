Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мать шесть дней не могла отпустить погибшего малыша, а вся стая осталась рядом 0 402

Lifenews
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стая дельфинов

ChatGPT

В Индийском океане ученые стали свидетелями трогательной сцены: самка дельфина почти неделю носила на спине умершего детеныша, а вся ее стая неотступно сопровождала скорбящую мать, словно разделяя ее горе.

Морская трагедия развернулась у берегов Западной Австралии. Исследователи организации Geographe Marine Research уже несколько лет наблюдают за афалиной по кличке Фрэггл. Когда она вновь принесла потомство, стояла холодная погода, и новорожденный не выжил.

В течение шести дней мать не могла расстаться с детенышем. Она повсюду носила его на спине и время от времени осторожно подталкивала к поверхности воды, словно помогая ему сделать вдох.

Особенно поразило ученых поведение остальных дельфинов. Все 14 членов стаи постоянно находились рядом с Фрэггл, сопровождая ее на протяжении всего этого времени. По словам исследователей, подобная коллективная поддержка встречается крайне редко. Обычно сородичи наблюдают за поведением матери со стороны и вскоре возвращаются к привычной жизни. В этот раз стая словно разделила ее утрату.

Ученые отмечают, что Фрэггл переживает подобную трагедию уже не впервые. За последние годы она потеряла четверых детенышей, причем предыдущий погиб всего год назад — в марте 2025 года.

«Дельфины — невероятно эмоциональные животные, они очень привязаны к своему потомству. Матери могут часами, а иногда и днями носить погибших малышей и даже отказываться от пищи из-за переживаний. Но такого проявления поддержки со стороны всей стаи я еще никогда не видел. Это было невероятно трогательно — до мурашек», — рассказал участник проекта по изучению морских млекопитающих Родни Петерсон.

Спустя почти неделю Фрэггл все же отпустила тело детеныша. Исследователи объясняют, что ей пришлось сделать это, чтобы снова начать нормально питаться и сохранить собственную жизнь.

Теперь ученые надеются обнаружить останки малыша, чтобы установить точную причину его гибели. По их словам, эта история еще раз показывает, насколько сложными могут быть социальные связи и эмоциональная жизнь дельфинов.

×
Читайте нас также:
#животные #поддержка #эмоции #дельфины
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мария Наумова
Изображение к статье: Сергей Михалок
Изображение к статье: Арбуз
Изображение к статье: Рената Литвинова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Wildberries
В мире
Изображение к статье: Россия нанесла удары по трем областям Украины
В мире
Изображение к статье: Спидометр Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: взлет самолета
Политика
Изображение к статье: Иэн Кук
Люблю!
Изображение к статье: заправка топливом авто
ЧП и криминал
Изображение к статье: Wildberries
В мире
Изображение к статье: Россия нанесла удары по трем областям Украины
В мире
Изображение к статье: Спидометр Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео