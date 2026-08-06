В Индийском океане ученые стали свидетелями трогательной сцены: самка дельфина почти неделю носила на спине умершего детеныша, а вся ее стая неотступно сопровождала скорбящую мать, словно разделяя ее горе.

Морская трагедия развернулась у берегов Западной Австралии. Исследователи организации Geographe Marine Research уже несколько лет наблюдают за афалиной по кличке Фрэггл. Когда она вновь принесла потомство, стояла холодная погода, и новорожденный не выжил.

В течение шести дней мать не могла расстаться с детенышем. Она повсюду носила его на спине и время от времени осторожно подталкивала к поверхности воды, словно помогая ему сделать вдох.

Особенно поразило ученых поведение остальных дельфинов. Все 14 членов стаи постоянно находились рядом с Фрэггл, сопровождая ее на протяжении всего этого времени. По словам исследователей, подобная коллективная поддержка встречается крайне редко. Обычно сородичи наблюдают за поведением матери со стороны и вскоре возвращаются к привычной жизни. В этот раз стая словно разделила ее утрату.

Ученые отмечают, что Фрэггл переживает подобную трагедию уже не впервые. За последние годы она потеряла четверых детенышей, причем предыдущий погиб всего год назад — в марте 2025 года.

«Дельфины — невероятно эмоциональные животные, они очень привязаны к своему потомству. Матери могут часами, а иногда и днями носить погибших малышей и даже отказываться от пищи из-за переживаний. Но такого проявления поддержки со стороны всей стаи я еще никогда не видел. Это было невероятно трогательно — до мурашек», — рассказал участник проекта по изучению морских млекопитающих Родни Петерсон.

Спустя почти неделю Фрэггл все же отпустила тело детеныша. Исследователи объясняют, что ей пришлось сделать это, чтобы снова начать нормально питаться и сохранить собственную жизнь.

Теперь ученые надеются обнаружить останки малыша, чтобы установить точную причину его гибели. По их словам, эта история еще раз показывает, насколько сложными могут быть социальные связи и эмоциональная жизнь дельфинов.