Португальский футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес, с которой он состоит в отношениях почти десять лет, готовятся сыграть свадьбу уже в ближайшие выходные. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, церемония состоится 8 августа в родном городе футболиста — Фуншале на острове Мадейра.

Пара обменяется свадебными клятвами в кафедральном соборе Фуншала, после чего отпразднует событие в пятизвездочном отеле Savoy Palace. Гостям гостиницы уже сообщили, что 7 и 8 августа для проведения торжества будут закрыты два этажа и несколько баров.

Выбор места символичен. Именно в Фуншале родился Роналду. Собор находится недалеко от больницы, где появился на свет будущий пятикратный обладатель «Золотого мяча», а также рядом с базой клуба «Насьонал», где начиналась его футбольная карьера.

Ранее в интернете распространялись слухи о том, что свадьба пройдет 1 августа в поместье Кинта-да-Регалейра в Синтре. В сети даже публиковали предполагаемый список гостей, в который включили Хабиба Нурмагомедова, Конора Макгрегора, Вина Дизеля и блогера IShowSpeed, а также дресс-код в стиле total black. Однако эта информация впоследствии была опровергнута.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес познакомились в 2016 году в мадридском бутике Gucci, где девушка работала консультантом. О помолвке пара объявила в августе прошлого года.

Тогда футболист назвал Джорджину «женщиной всей своей жизни».

Сейчас пара воспитывает пятерых детей. Две дочери — Алана Мартина и Белла Эсмеральда — родились в их отношениях, а еще трое детей Роналду — Криштиану-младший, Ева и Матео — появились на свет благодаря суррогатным матерям.