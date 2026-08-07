Агата Муцениеце вернулась домой после отдыха в Латвии вместе с детьми Тимофеем и Мией. Самыми эмоциональными участниками встречи стали домашние питомцы, которые встретили хозяев громким лаем.

Актриса Агата Муцениеце вернулась домой после путешествия по родной Латвии вместе с детьми — Тимофеем и Мией. Первым делом семью встретили соскучившиеся домашние питомцы.

В своем блоге актриса опубликовала видео, на котором шпиц по кличке Кефир и питбуль бурно приветствуют детей. Особенно эмоционально повел себя Кефир, не переставая громко лаять. «Возвращение домой. Кефир ругается. Я знала, что он будет лаять как придурок!» — с улыбкой прокомментировала происходящее Муцениеце. Тем временем Мия пыталась успокоить своего питбуля, однако тот тоже не скрывал радости от встречи.

Во время отпуска Агата много времени проводила на свежем воздухе, гуляла, занималась спортом и показывала подписчикам живописные уголки Риги. К активному образу жизни она приобщила и сына Тимофея. Вместе они устраивали утренние пробежки по латвийской столице, а после бега выполняли упражнения на пресс.

«Мы с утра, конечно же, пробежались по Риге. Мы еще останавливались, пресс качали, поэтому вы на темп не смотрите», — рассказывала актриса, публикуя кадры тренировки. Судя по видео, Тимофей после занятий заметно устал, однако мама не позволила ему расслабляться.