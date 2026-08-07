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Агата Муцениеце показала трогательную встречу детей с любимыми питомцами после поездки в Латвию 0 695

Lifenews
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Агата Муцениеце

Агата Муцениеце вернулась домой после отдыха в Латвии вместе с детьми Тимофеем и Мией. Самыми эмоциональными участниками встречи стали домашние питомцы, которые встретили хозяев громким лаем.

Актриса Агата Муцениеце вернулась домой после путешествия по родной Латвии вместе с детьми — Тимофеем и Мией. Первым делом семью встретили соскучившиеся домашние питомцы.

В своем блоге актриса опубликовала видео, на котором шпиц по кличке Кефир и питбуль бурно приветствуют детей. Особенно эмоционально повел себя Кефир, не переставая громко лаять. «Возвращение домой. Кефир ругается. Я знала, что он будет лаять как придурок!» — с улыбкой прокомментировала происходящее Муцениеце. Тем временем Мия пыталась успокоить своего питбуля, однако тот тоже не скрывал радости от встречи.

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Во время отпуска Агата много времени проводила на свежем воздухе, гуляла, занималась спортом и показывала подписчикам живописные уголки Риги. К активному образу жизни она приобщила и сына Тимофея. Вместе они устраивали утренние пробежки по латвийской столице, а после бега выполняли упражнения на пресс.

«Мы с утра, конечно же, пробежались по Риге. Мы еще останавливались, пресс качали, поэтому вы на темп не смотрите», — рассказывала актриса, публикуя кадры тренировки. Судя по видео, Тимофей после занятий заметно устал, однако мама не позволила ему расслабляться.

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#Латвия #спорт #домашние питомцы #тренировки
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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