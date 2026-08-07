Философия всегда шла рука об руку со здоровым цинизмом и черным юмором.

Думаете, философия — это тонны скучных книг и непонятные термины? Как бы не так! Главные мыслители человечества были теми еще юмористами! Они мастерски использовали сарказм, высмеивали человеческую глупость и виртуозно шутили о семейной жизни. В этой статье мы собрали самые потешные цитаты философов от Античности до наших дней.

Сократ

«Женись непременно. Попадется хорошая жена — станешь счастливым. Попадется плохая — станешь философом».

О своей сварливой жене Ксантиппе, которая часто устраивала скандалы и выливала на мужа помои: «Сварливая жена для меня — то же, что норовистые кони для наездников: одолев норовистых, легко справляются с остальными, так и я на Ксантиппе учусь обхождению с другими людьми».

Однажды после долгой ругани Ксантиппа вылила на голову Сократа ведро грязной воды. Философ лишь спокойно заметил: «У Ксантиппы сначала гремит гром, а потом проливается дождь».

«Женишься ты или нет — все равно раскаешься».

Однажды Сократ долго разглядывал товары на рынке, где продавалось множество предметов роскоши, и с улыбкой воскликнул: «Как же много на свете вещей, которые мне совершенно не нужны!»

Фалес Милетский

На вопрос, что на свете самое легкое, Фалес ответил: «Давать советы другим». Когда его спросили, что на свете самое трудное, он сказал: «Познать самого себя».

На вопрос, какое существо самое странное и удивительное, философ ответил: «Тиран, доживший до старости».

Диоген Синопский

На вопрос Александра Македонского «Чего бы ты от меня хотел?» Диоген ответил: «Посторонись и не загораживай мне солнце!»

Тогда Александр Македонский, восхищенный дерзостью философа, заявил: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном». Тот парировал: «А я, даже не будь я Диогеном, все равно не хотел бы быть Александром».

Когда Платон дал красивое определение «Человек — это двуногое животное без перьев», Диоген ощипал петуха, принес его в Академию и объявил: «Вот твой человек, Платон!» После этого Платону пришлось добавить к определению: «…и с широкими ногтями».

Диоген слушал лекцию одного философа, которую все находили ужасно скучной. Когда в конце свитка показался чистый пергамент, Диоген громко крикнул слушателям: «Мужайтесь, други: виден берег!»

Когда Диоген мыл на реке чечевицу, его увидел придворный философ Аристипп и сказал: «если бы ты умел льстить царю, тебе не пришлось бы питаться чечевицей». Диоген ответил: «Если бы ты умел питаться чечевицей, тебе не пришлось бы льстить царю».

Увидев неумелого лучника, который ни разу не мог попасть в цель, Диоген пришел на стрельбище и сел прямо возле мишени. На вопрос, зачем он это сделал, философ ответил: «Это самое безопасное место: сюда он точно не попадет».

Когда у Диогена сбежал единственный раб, знакомые уговаривали его начать поиски. Диоген отказался: «Смешно, если раб может жить без Диогена, а Диоген не сможет жить без раба».

На вопрос, какое вино ему кажется самым вкусным, Диоген без колебаний ответил: «Чужое».

Увидев сына гетеры, который бросал камни в толпу, Диоген крикнул ему: «Берегись, мальчик, как бы тебе не попасть в своего отца!»

Философ ходил средь бела дня по оживленной афинской площади с зажженным фонарем. На недоуменные вопросы горожан он отвечал: «Ищу человека».

«Лучший способ мучить своих врагов — быть всегда в хорошем настроении».

На вопрос, в каком возрасте следует жениться, Диоген ответил: «Молодым еще рано, старым уже поздно».

На вопрос, почему люди подают милостыню нищим и не подают философам, Диоген сказал: «Потому что они знают: хромыми и слепыми они, может быть, и станут, а вот мудрецами — никогда».

Увидев прихорашивающуюся старуху, Диоген сказал: «Если для живых — ты опоздала, если для мертвых — поторопись».

Антисфен

«Самая нужная наука — это наука забывать ненужное».

Однажды Антисфен в шутку посоветовал афинянам принять постановление: «Считать ослов конями». Когда ему справедливо заметили, что это абсурд, философ парировал: «Но ведь вы простым голосованием делаете из полных неучей генералов, и ничего!»

Когда Антисфену сказали, что его хвалит один очень дурной и глупый человек, философ испугался и воскликнул: «О боги, неужели я совершил какой-то ужасный поступок?!»

Увидев, как один человек хвастался своей роскошной одеждой, Антисфен подошел и громко сказал: «Подумаешь! Эту шерсть до тебя носила овца, и она все равно осталась овцой».

На вопрос, какую жену лучше выбрать — красивую или уродливую, Антисфен ответил: «Выберешь красивую — будешь делить ее с другими, выберешь уродливую — она станет твоим личным наказанием».

Вольтер

«Если бы Бога не существовало, его следовало бы выдумать. Но вся природа кричит нам, что он есть — правда, у него очень странное чувство юмора».

«Развод — это, пожалуй, единственное человеческое изобретение, которое по-настоящему приближает нас к раю на земле».

Артур Шопенгауэр

«Жениться — это значит сделать все возможное, чтобы стать друг другу глубоко отвратительными».

«Вежливость для человека — то же самое, что тепло для воска. Она заставляет нас таять, даже когда мы этого не хотим».

«Если бы мир был идеальным, люди бы просто умирали от скуки или вешались от избытка свободного времени».

«То, что людьми принято называть судьбою, является, в сущности, лишь совокупностью учиненных ими глупостей».

Фридрих Ницше

«Нечистая совесть — это налог, которым изобретение чистой совести обложило людей».

Бертран Рассел

«Главная проблема этого мира в том, что дураки и фанатики всегда твердо уверены в себе, а умные люди полны сомнений».

«Многие люди скорее умрут, чем подумают. Собственно, многие так и делают».

Жан Бодрийяр

«Вся наша индустрия развлечений создана лишь для того, чтобы скрыть одну простую вещь: нам до смерти скучно друг с другом».

«Диснейленд существует для того, чтобы скрыть, что вся остальная Америка — это и есть настоящий Диснейленд».

Славой Жижек

«Я не против человечества. Человечество — это прекрасно. Но вот люди… 99% людей — полные идиоты».