Необычные гости регулярно наведываются в здание законодательного собрания бразильского штата Мату-Гросу. Капибары свободно разгуливают по коридорам и даже появляются во время заседаний депутатов.

В бразильском городе Куяба, административном центре штата Мату-Гросу, капибары стали настоящими завсегдатаями местного парламента.

Крупнейшие в мире грызуны без всякого страха заходят в здание законодательного собрания, прогуливаются по коридорам и неожиданно появляются прямо во время голосований и заседаний депутатов.

На прошлой неделе животные вновь застали политиков врасплох, когда те готовились к очередному голосованию.

Сотрудница парламента Найара Буэно сняла на видео двух капибар, которые спокойно бродили по мраморному полу здания, словно пришли по собственным делам.

Капибары — полуводные травоядные животные, широко распространенные в Южной Америке. Благодаря спокойному характеру они нередко соседствуют с людьми, однако их визиты в государственные учреждения стали настоящей местной достопримечательностью.

Необычные посетители не проявляют агрессии и уже стали своеобразным символом законодательного собрания Мату-Гросу, регулярно вызывая улыбки у сотрудников и депутатов.