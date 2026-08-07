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Капибары захватили парламент: депутаты в Бразилии голосуют под присмотром грызунов 1 488

Lifenews
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Капибара

Необычные гости регулярно наведываются в здание законодательного собрания бразильского штата Мату-Гросу. Капибары свободно разгуливают по коридорам и даже появляются во время заседаний депутатов.

В бразильском городе Куяба, административном центре штата Мату-Гросу, капибары стали настоящими завсегдатаями местного парламента.

Крупнейшие в мире грызуны без всякого страха заходят в здание законодательного собрания, прогуливаются по коридорам и неожиданно появляются прямо во время голосований и заседаний депутатов.

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На прошлой неделе животные вновь застали политиков врасплох, когда те готовились к очередному голосованию.

Сотрудница парламента Найара Буэно сняла на видео двух капибар, которые спокойно бродили по мраморному полу здания, словно пришли по собственным делам.

Капибары — полуводные травоядные животные, широко распространенные в Южной Америке. Благодаря спокойному характеру они нередко соседствуют с людьми, однако их визиты в государственные учреждения стали настоящей местной достопримечательностью.

Необычные посетители не проявляют агрессии и уже стали своеобразным символом законодательного собрания Мату-Гросу, регулярно вызывая улыбки у сотрудников и депутатов.

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#Бразилия #животные #парламент #Южная Америка #видео
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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