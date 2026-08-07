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Крик души Наташи Королевой: вот, что случилось 0 2640

Lifenews
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наташа Королева

Наташа Королева переживает за близких. Певица и ее родные активно ведут блоги, где делятся откровениями о своей жизни и публикуют фотографии и видео. Однако не все подписчики приходят в восторг, просматривая соцсети певицы и ее родни.

Поклонники, не стесняясь, указывают звезде на ее недостатки. Достается и сыну Архипу, и невестке Мелиссе Волынкиной, и маме Людмиле Порывай, и мужу Сергею Глушко, известному как стриптизер Тарзан.

Именно личная жизнь, а никак не творчество, привлекает повышенное внимание общественности.

Вот только звезде это не нравится. Артистка отметила, что сейчас нет субординации между знаменитостями и обывателями. Простые люди рубят правду-матку. А она не всегда сладкая. Например, люди могут раскритиковать в пух и прах, не стесняясь в выражениях. "Каждый может зайти и навалить большую кучу из гадких слов", - рассказывает Королева.

Певица считает, что так поступают те, у кого скучная жизнь, а самоутвердиться очень хочется. "Дело тут в человеке, который живет неинтересно, скучно, не блещет талантами. Но самоутвердиться, выделиться ему очень хочется. И тут самое легкое - оставить тот самый дурно пахнущий след в соцсетях известного человека", - считает певица.

Исполнительница уверяет, что за годы публичности сумела не реагировать на критику. Но, когда люди обижают ее близких, она очень переживает. "Не могу спать спокойно, если гадости пишут о членах моей семьи, о моих любимых людях. Я же вижу, что они расстраиваются... ", - рассуждает знаменитость.

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#соцсети #певица #критика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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