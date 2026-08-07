Ученые провели один из крупнейших экспериментов по изучению человеческой честности, «потеряв» более 17 тысяч кошельков в 40 странах мира. Результаты показали неожиданную закономерность: чем больше денег было внутри, тем чаще находку пытались вернуть владельцу.

Исследователи проверили, как сотрудники различных учреждений поступают с найденными кошельками, и результаты оказались неожиданными.

Журнал BBC Science Focus опубликовал рейтинг самых честных стран мира, основанный на результатах международного эксперимента, в котором приняли участие 40 государств.

Для исследования ученые передали сотрудникам банков, гостиниц, почтовых отделений, полицейских участков, музеев, театров и других учреждений 17 303 якобы потерянных кошелька в 355 городах мира.

Ассистенты не оставляли кошельки на улице. Они заходили в учреждение, сообщали сотруднику, что нашли вещь неподалеку, но торопятся и не могут самостоятельно разыскать владельца, после чего оставляли находку.

Внутри каждого кошелька находились визитные карточки с именем и электронной почтой предполагаемого владельца, список покупок и ключ. Часть кошельков была без денег, часть содержала сумму, эквивалентную примерно 13,5 доллара, а некоторые — около 94 долларов.

Топ‑10 стран с самым высоким уровнем честности

Швейцария

Норвегия

Нидерланды

Дания

Швеция

Польша

Чехия

Новая Зеландия

Германия

Франция

Топ‑10 стран с самым низким уровнем возвратов

Турция

Китай

Марокко

Перу

Казахстан

Кения

Малайзия

Объединённые Арабские Эмираты

Индонезия

Гана

США и Великобритания оказались лишь в середине рейтинга, заняв 21-е и 22-е места. Там владельцам возвращали кошельки в 52% и 50% случаев соответственно.

Одним из самых неожиданных выводов исследования стало то, что наличие денег повышало вероятность возврата находки. В 38 из 40 стран кошельки с наличными возвращали чаще, чем пустые. Исключением стали только Мексика и Перу.

Дополнительный эксперимент в Польше, США и Великобритании показал ту же закономерность: чем больше денег находилось внутри, тем выше была вероятность, что сотрудник свяжется с владельцем. Если о пустых кошельках сообщали в 46% случаев, то при небольшой сумме этот показатель возрастал до 61%, а при крупной — до 72%.

Исследователи также выяснили, что более чем в 98% возвращенных кошельков деньги оставались нетронутыми.

Авторы исследования считают, что чем выше сумма в кошельке, тем сильнее люди осознают ущерб, который понесет владелец в случае потери, и тем труднее оправдать желание оставить находку себе. Результаты эксперимента показали, что во многих странах чувство ответственности оказывается сильнее соблазна присвоить чужие деньги.