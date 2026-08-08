Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова отправились в долгожданный отпуск. Супруги сняли роскошную виллу в дорогом отеле в Турции. Вместе с 80-летним артистом и его 37-летней музой отдыхают их маленькие дети — 6-летний сын Ваган и двухлетняя дочь Матильда.

Молодая избранница юмориста в соцсетях щедро делится снимками, снятыми на курорте. Татьяна показала фото детей, интерьеры виллы и аппетитные десерты на шведском столе в ресторане своего пятизвездочного отеля.

Вишенкой на торте стало фото Брухуновой в купальнике. На снимке жена сатирика позирует в бассейне, демонстрируя заметно выпирающий животик. И хотя Татьяна попыталась спрятать его за металлическими перилами лестницы, от глаз подписчиков не укрылась округлившаяся фигура молодой мамы.

Пользователи сети вовсю обсуждают, что жена Евгения Вагановича, видимо, в положении и скоро осчастливит юмориста третьим малышом. Поклонники поздравляют Татьяну с вероятной беременностью и гадают, кого она ждет на этот раз — мальчика или девочку.

Супруга Петросяна не раз говорила, что обожает детей и не исключает, что в их семье появится третий ребенок. Татьяна — заботливая мама, вкладывающая в воспитание детей всю душу. И хотя ее часто не бывает дома (жена сатирика работает директором в его театре, ведет активную светскую жизнь и много путешествует), это не мешает ей уделять малышам столько времени, сколько позволяет ее загруженный график.

Впрочем, нашлись скептики, предположившие, что Татьяна просто поправилась. Они считают, что муза юмориста слишком плотно покушала. Мол, поддалась искушению шведского стола и активно дегустировала десерты, снимками которых делилась в своем блоге.

Впрочем, версия с беременностью вполне имеет право на существование. Евгений Ваганович в интервью часто подчеркивает, что он активный мужчина, и ему не чужды все радости семейной жизни.

Ранее в Сети не раз обсуждали, что дочь и сына Петросяну и Брухуновой родили суррогатные матери. Сам Евгений Ваганович эти слухи опровергает, а Татьяна и вовсе называет их ложью. Возможно, на этот раз избранница сатирика намеренно решила продемонстрировать округлившийся животик, чтобы избежать подобных сплетен.