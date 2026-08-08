Выбор домашнего любимца связан не только с личными особенностями. Но исследования подтверждают: нечто общее у любителей братьев наших меньших все-таки есть.

Одни люди больше любят собак, другие без ума от котов. Ученые много изучали, чем собачники и кошатники на самом деле отличаются друг от друга. Психотерапевт Ирина Крашкина отмечает: любовь к определенным животным связана не только с характером. Однако кое-какие интересные закономерности исследователи все-таки нашли.

Молчуны и болтуны

Одно из самых известных исследований американского психолога Сэма Гослинга показало: люди, предпочитающие собак, в среднем чаще оказываются более экстравертными, общительными и ориентированными на взаимодействие с окружающими.

Владельцы собак обычно чаще гуляют, знакомятся с новыми людьми и легче вступают в социальные контакты. Хотя часть этих различий может объясняться самим образом жизни, которого требует собака.

Любители кошек, напротив, нередко набирают более высокие баллы по шкале открытости новому опыту. Им чаще интересны искусство, книги, нестандартные идеи и творческие занятия. В некоторых исследованиях они также демонстрировали большую независимость в принятии решений и меньшую потребность постоянно находиться в компании других людей.

Это не означает, что кошатники необщительны. Скорее, они комфортнее чувствуют себя в одиночестве и легче переносят время наедине с собой.

Есть данные, что среди поклонников кошек больше интровертов. Во многом это объясняется особенностями самих животных.

Кошка не требует постоянного внимания, прогулок по расписанию или активных игр несколько раз в день. Она охотнее принимает правила совместной жизни на своих условиях, и именно это нравится людям, которые ценят личное пространство и автономию.

Мы ищем похожих

Существует и другая гипотеза: человек нередко выбирает животное, которое похоже на него самого. Экстравертам легче получать удовольствие от активной, эмоциональной собаки, тогда как интровертам ближе спокойное сосуществование с кошкой.

Однако ученые подчеркивают, что это скорее тенденция, чем правило. Миллионы общительных людей обожают кошек, а спокойные домашние интроверты с удовольствием заводят лабрадоров.

На разных языках

Интересно, что многие владельцы кошек чаще занимаются не столько дрессировкой любимца, сколько сами учатся понимать его сигналы.

Кошачье поведение действительно гораздо менее прямолинейно, чем собачье. Мурлыканье не всегда означает удовольствие, а медленное моргание считается одним из признаков доверия. Такая особенность общения нередко привлекает людей, которым интересно наблюдать, анализировать и выстраивать отношения постепенно.

Еще один любопытный факт связан с уровнем эмпатии. Раньше считалось, что владельцы собак более эмоциональны и отзывчивы. Однако современные исследования показывают, что выраженность эмпатии практически не зависит от выбора питомца. Просто проявляется она по-разному: собачники чаще демонстрируют заботу через активное взаимодействие, а кошатники — через внимательное наблюдение и уважение к границам другого.

Психологи также обращают внимание, что любовь к кошкам может говорить о высокой толерантности к неопределенности.

Кошки менее предсказуемы в поведении, не всегда готовы выполнять команды и сами выбирают момент для общения. Людям, которым комфортно принимать такую независимость, обычно проще мириться с тем, что не все в жизни можно контролировать.

Только спокойствие

Не стоит забывать и о влиянии самого питомца на человека. Кошки способны снижать уровень стресса: мурлыканье с частотой около 25–150 Гц, по некоторым данным, способствует расслаблению, хотя механизмы этого эффекта до конца не изучены.

Контакт с животным помогает уменьшить тревожность, а наблюдение за спокойным поведением кошки может снижать уровень эмоционального напряжения.

Не только характер

Никакой научной основы у популярного мифа о том, что кошатники умнее собачников, нет. Некоторые исследования действительно находили небольшие различия в среднем уровне образования или результатах когнитивных тестов, однако после учета возраста, профессии, уровня дохода и других факторов эти различия либо исчезали, либо становились минимальными.

В конечном итоге предпочтение кошек или собак гораздо меньше говорит о личности, чем принято думать. На выбор влияют детский опыт, условия жизни, рабочий график, особенности характера и даже размер квартиры.

Но если человек выбирает кошку, это действительно чаще означает, что он ценит независимость, уважает личные границы, спокойно относится к уединению и получает удовольствие от отношений, построенных не на подчинении, а на взаимном доверии.

Именно поэтому кошек нередко называют идеальными спутниками для людей, которым важно, чтобы любовь не требовала постоянного контроля, а строилась на добровольной привязанности.